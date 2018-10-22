Парковка только за деньги: в мэрии назвали дату появления платной стоянки у Дома офицеров

На островке посреди Красного проспекта уже поставили столбики

Столбики появились между зданиями по адресам Красный проспект, 63, 59, 66, 58
Столбики появились между зданиями по адресам Красный проспект, 63, 59, 66, 58


Мэрия Новосибирска рассказала, когда на Красном проспекте возле Дома офицеров заработает платная парковка.


«В настоящее время в рамках муниципального контракта на центральном островке Красного проспекта в указанном месте проводятся работы по организации платной парковки с устройством ограждающих устройств (столбиков), парковочного оборудования», — сообщили корреспонденту НГС в ответ на запрос в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.


Планируемый срок запуска платной парковки — ноябрь текущего года, отмечается в ответе.


Парковка должна была быть запущена 30 сентября, но этого не произошло из-за задержки поставки оборудования.


Сроки открытия сдвинулись на ноябрь
Сроки открытия сдвинулись на ноябрь


Вскоре здесь появится парковочное оборудование
Вскоре здесь появится парковочное оборудование
Прочтений: 2140

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено