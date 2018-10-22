Парковка только за деньги: в мэрии назвали дату появления платной стоянки у Дома офицеров
На островке посреди Красного проспекта уже поставили столбики
Мэрия Новосибирска рассказала, когда на Красном проспекте возле Дома офицеров заработает платная парковка.
«В настоящее время в рамках муниципального контракта на центральном островке Красного проспекта в указанном месте проводятся работы по организации платной парковки с устройством ограждающих устройств (столбиков), парковочного оборудования», — сообщили корреспонденту НГС в ответ на запрос в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Планируемый срок запуска платной парковки — ноябрь текущего года, отмечается в ответе.
Парковка должна была быть запущена 30 сентября, но этого не произошло из-за задержки поставки оборудования.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова