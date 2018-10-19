В Новосибирск привезли сезонный вяжущий фрукт
Сладкие плоды везут в Сибирь из Средней Азии
На рынках и в магазинах Новосибирска появилась сезонная ягода — из Узбекистана привезли хурму.
В ТЦ «Хилокский», который занимается в основном оптовыми продажами, корреспонденту НГС сообщили, что из Средней Азии им привезли хурму разных сортов: «королёк», «свечка», «ромашка».
На улицах города также можно встретить различные сорта этой ягоды. На прилавках в тихом центре нашлась, например, хурма «ромашка» из Ташкента. Здесь килограмм этого сорта, а также сорта «свечка шоколадная» стоит 120 рублей.
В конце августа НГС рассказывал о другом сезонном товаре — тогда на рынках начали торговать опятами.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой