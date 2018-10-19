В Новосибирск привезли сезонный вяжущий фрукт

Сладкие плоды везут в Сибирь из Средней Азии

Хурму можно купить по 120 рублей за килограмм





На рынках и в магазинах Новосибирска появилась сезонная ягода — из Узбекистана привезли хурму.





В ТЦ «Хилокский», который занимается в основном оптовыми продажами, корреспонденту НГС сообщили, что из Средней Азии им привезли хурму разных сортов: «королёк», «свечка», «ромашка».





На улицах города также можно встретить различные сорта этой ягоды. На прилавках в тихом центре нашлась, например, хурма «ромашка» из Ташкента. Здесь килограмм этого сорта, а также сорта «свечка шоколадная» стоит 120 рублей.





В конце августа НГС рассказывал о другом сезонном товаре — тогда на рынках начали торговать опятами.