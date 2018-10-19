Управляющая компания объяснила пропажу песка из песочниц заботой о детях
Песок за лето стал грязным — его надо менять
В управляющей компании «ДОСТ-Н» объяснили, зачем рабочие забрали песок из песочниц во дворе домов
В ответе на запрос корреспондента НГС в управляющей компании сообщили, что песок забирали для его плановой замены.
«Изъятый песок планировалось использовать для посыпки территории в период гололеда. Менять песок в детских песочницах рекомендовано не менее двух раз в год для исключения загрязнения. Эти требования регламентированы рядом нормативных документов», — сообщили в «ДОСТ-Н».
В управляющей компании добавили, что
за лето песок сильно загрязняется выхлопом автомобилей, мусором и отходами, что негативно сказывается на здоровье детей.
«Смена песка на детских площадках узаконена в ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ" и обязательна к исполнению всеми организациями, имеющими право на эксплуатацию территории», — пояснили в ООО «ДОСТ-Н».
В августе в посёлке Краснообск с площадки у детского садика пропали качели — жители сняли на видео, как люди пытались остановить местного депутата, который командовал демонтажом.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено читательницей НГС