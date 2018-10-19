Управляющая компания объяснила пропажу песка из песочниц заботой о детях

Песок за лето стал грязным — его надо менять

Изъятый песок планировалось использовать для посыпки тротуаров зимой





В управляющей компании «ДОСТ-Н» объяснили, зачем рабочие забрали песок из песочниц во дворе домов № 85 и 87 на улице 1905 года в Железнодорожном районе Новосибирска.





В ответе на запрос корреспондента НГС в управляющей компании сообщили, что песок забирали для его плановой замены.





«Изъятый песок планировалось использовать для посыпки территории в период гололеда. Менять песок в детских песочницах рекомендовано не менее двух раз в год для исключения загрязнения. Эти требования регламентированы рядом нормативных документов», — сообщили в «ДОСТ-Н».





В управляющей компании добавили, что





за лето песок сильно загрязняется выхлопом автомобилей, мусором и отходами, что негативно сказывается на здоровье детей.





«Смена песка на детских площадках узаконена в ГОСТ 8736-93 "Песок для строительных работ" и обязательна к исполнению всеми организациями, имеющими право на эксплуатацию территории», — пояснили в ООО «ДОСТ-Н».





В августе в посёлке Краснообск с площадки у детского садика пропали качели — жители сняли на видео, как люди пытались остановить местного депутата, который командовал демонтажом.

