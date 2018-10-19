Стоят каждый вечер: новая дорога на «Родники» привела к жутким пробкам

Автомобили встали на Т-образном перекрестке улиц Георгия Колонды и Окружной





Вторая очередь улицы Георгия Колонды, введенная в эксплуатацию 17 октября, в первые же дни спровоцировала серьезные вечерние пробки — заторы возникли на улице Светлановской и на самой улице Георгия Колонды. Корреспондент НГС изучал вечерний трафик в течение нескольких дней после открытия новой дороги.





«Бордовый» затор на новой дороге и улице Светлановской





Вечером 17 октября в направлении «Родников», по данным сервиса Яндекс.Пробки, образовался мощный затор бордового цвета, чего раньше не было. Полностью встала улица Светлановская, а пробка на новой дороге заняла половину её длины. Ситуация повторилась и вечером 18 октября — корреспондент НГС стал свидетелем новой вечерней пробки.





По наблюдениям корреспондента, причинами коллапса стал новый Т-образный перекресток улицы Колонды с улицей Окружной, где автомобили сливаются в одну полосу с двух направлений. Также сложная ситуация складывается на перекрёстке Окружной и Рекордного переулка, расположенного немного дальше, — именно там автомобили вынуждены долго стоять, пропуская тех, кто едет по главной дороге.





Перекрёсток Окружной и Рекордного переулка после ввода второго участка улицы Георгия Колонды не расширяли, также тут нет светофора.





Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии о причинах заторов на улице Георгия Колонды и перспективах изменения схемы движения на перекрёстке Окружной и Рекордного переулка.





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