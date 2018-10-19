Вечно молодые: первые выпускники НЭТИ встретились через 60 лет после вручения дипломов

В 1950-х они занимались в бомбоубежище, а зимой на пары ходили пешком через Обь

Выпускники 1958-го и 1959 года вместе с президентом Ассоциации выпускников НГТУ Владимиром Пономарёвым





Первые выпускники Новосибирского электротехнического института (сейчас — НГТУ) встретились спустя 60 лет после вручения дипломов. На встречу в альма-матер пришли 13 выпускников первого набора 1953 года и 15 выпускников, поступивших в 1954 году.





В это время в НЭТИ было всего два факультета — радиотехнический и электромеханический, а ежегодно зачисляли только 150 студентов.





Когда в институт набирали первых студентов, в Ленинском районе Новосибирска не было ни метро, ни мостов, которые сегодня связывают левый и правый берега Оби. На занятия студенты ездили на специальном поезде, а пары проходили не в просторных поточных аудиториях, а в послевоенном бомбоубежище.





Профессор Альберт Николаевич Яковлев вместе с друзьями по университету несколько лет назад издал книгу о первых годах НГТУ





«Не было не то чтобы моста, не было ни одного корпуса! Это был 69-й квартал, теперь это улица Римского-Корсакова, 35. Занимались даже не в подвале, а в бомбоубежище. Электричек тогда ещё не было, была "передача" — добирались из центра до станции Кривощёково (сейчас — Новосибирск-Западный. — Прим. ред.), на трамвае № 10 до башни, оттуда пешком...





Так выглядели здания, где учились первые студенты





Обычно трамваи не ходили. Поезд выбрасывал 300 человек, и шли пешком полчаса. Вот я, например, жил там, где сейчас Учительская, час добирался до Трикотажной, потом трамваем ехал до вокзала, с вокзала — на "передачу" в Кривощёково. Выходил я в половину шестого и приезжал к 9 часам на занятия. А если вечером зимой задерживались, то шли домой пешком через Обь — там была такая тропинка проложена по насту», — рассказал профессор НГТУ Альберт Николаевич Яковлев о рвении студентов к учёбе в НЭТИ.





Яков Файвишевич Лиденгольц — выпускник электромеханического факультета. Он до сих пор работает по специальности





Многие выпускники первых годов со временем уехали из Новосибирска — сейчас они живут в Израиле, Германии, Австралии, Франции, США и странах СНГ. Яков Файвишевич Лиденгольц прилетел из Израиля на встречу с друзьями. Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор работает над электромашинами.





«Студенчество — это прекрасное время. Ты уже взрослый, но ещё нет тех забот и никакой ответственности», — смеётся Яков Файвишевич и просит называть себя просто Яшей.





Первые выпускники считают, что они были самыми дружными курсами





«Однажды на лекции по марксизму-ленинизму двое ребят начали что-то на задних рядах шушукаться. Преподаватель не выдержал: "Так, орлы, встали, назвали фамилии!". Одни встали, один говорит Гусев, второй — Орлов. И тут вся аудитория залилась смехом», — выпускницы вспоминают курьёзные случаи из студенческой жизни.





Первые выпускники рассказывают, что встречаются минимум раз в 5 лет и не забывают своих однокурсников





Как признаются первые студенты, они всегда старались поддерживать связь друг с другом. Они очень гордятся, что тогда первый ректор НЭТИ Георгий Павлович Лыщинский знал всех учащихся по именам. Сейчас новосибирцы знают по имени самого Лыщинского — в честь него названа площадь у съезда с Коммунального моста на левом берегу.





Несмотря на почтенный возраст, выпускники каждый раз приходят на встречи, чтобы пообщаться с друзьями по вузу



Несмотря на десятки лет после вручения дипломов, они помнят, как звали всех однокурсников и как у кого сложилась судьба после выпускного.





Рувим Михайлович Лондон (в центре) был одним из студентов второго набора НЭТИ





Среди выпускников также был Рувим Михайлович Лондон — отец самого известного новосибирского телемагната Якова Лондона. Лондон-старший окончил НЭТИ в 1959 году.







Первые выпускники гуляют по университетскому скверу и смотрят, где сейчас учатся студенты





Первые выпускники прогулялись по скверу перед НГТУ — особенно их впечатлила экспозиция о студентах и сотрудниках НГТУ, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Среди нескольких сотен фамилий они нашли имена своих преподавателей и однокурсников.







В этом году на встречу выпускников пришли 28 человек





«У нас в группе кто-то провинился. К ректору пригласили актив группы и отстающих. А ректор только приступил, приехал из Москвы — ему только 33 года было. Георгий Павлович всех рассадил, с каждым поздоровался. И сказал, что сейчас расскажет, какой будет институт, — мы все выдохнули. Мы думали: "О, какой прожектёр, как Герберт Уэллс в гостях у Ленина". Потом сказал: "Я хочу вашего совета, как обустроит учёбу и общежития" — и пообещал, что мы будем гордиться, что были первыми выпускниками будущего громадного института. Как в воду глядел!» — хвалится Альберт Николаевич Яковлев.





Также сегодня ректор НГТУ подписал соглашение с вузом Узбекистана — они будут выдавать студентам дипломы ташкентского университета.