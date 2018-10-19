Вечно молодые: первые выпускники НЭТИ встретились через 60 лет после вручения дипломов

В 1950-х они занимались в бомбоубежище, а зимой на пары ходили пешком через Обь

Выпускники 1958-го и 1959 года вместе с президентом Ассоциации выпускников НГТУ Владимиром Пономарёвым
Выпускники 1958-го и 1959 года вместе с президентом Ассоциации выпускников НГТУ Владимиром Пономарёвым


Первые выпускники Новосибирского электротехнического института (сейчас — НГТУ) встретились спустя 60 лет после вручения дипломов. На встречу в альма-матер пришли 13 выпускников первого набора 1953 года и 15 выпускников, поступивших в 1954 году. 


В это время в НЭТИ было всего два факультета — радиотехнический и электромеханический, а ежегодно зачисляли только 150 студентов. 


Когда в институт набирали первых студентов, в Ленинском районе Новосибирска не было ни метро, ни мостов, которые сегодня связывают левый и правый берега Оби. На занятия студенты ездили на специальном поезде, а пары проходили не в просторных поточных аудиториях, а в послевоенном бомбоубежище.


Профессор Альберт Николаевич Яковлев вместе с друзьями по университету несколько лет назад издал книгу о первых годах НГТУ
Профессор Альберт Николаевич Яковлев вместе с друзьями по университету несколько лет назад издал книгу о первых годах НГТУ


«Не было не то чтобы моста, не было ни одного корпуса! Это был 69-й квартал, теперь это улица Римского-Корсакова, 35. Занимались даже не в подвале, а в бомбоубежище. Электричек тогда ещё не было, была "передача" — добирались из центра до станции Кривощёково (сейчас — Новосибирск-Западный. — Прим. ред.), на трамвае № 10 до башни, оттуда пешком... 


Так выглядели здания, где учились первые студенты
Так выглядели здания, где учились первые студенты


Обычно трамваи не ходили. Поезд выбрасывал 300 человек, и шли пешком полчаса. Вот я, например, жил там, где сейчас Учительская, час добирался до Трикотажной, потом трамваем ехал до вокзала, с вокзала — на "передачу" в Кривощёково. Выходил я в половину шестого и приезжал к 9 часам на занятия. А если вечером зимой задерживались, то шли домой пешком через Обь — там была такая тропинка проложена по насту», — рассказал профессор НГТУ Альберт Николаевич Яковлев о рвении студентов к учёбе в НЭТИ.


Яков Файвишевич Лиденгольц — выпускник электромеханического факультета. Он до сих пор работает по специальности
Яков Файвишевич Лиденгольц — выпускник электромеханического факультета. Он до сих пор работает по специальности


Многие выпускники первых годов со временем уехали  из Новосибирска — сейчас они живут в Израиле, Германии, Австралии, Франции, США и странах СНГ. Яков Файвишевич Лиденгольц прилетел из Израиля на встречу с друзьями. Несмотря на почтенный возраст, он до сих пор работает над электромашинами.


«Студенчество — это прекрасное время. Ты уже взрослый, но ещё нет тех забот и никакой ответственности», — смеётся Яков Файвишевич и просит называть себя просто Яшей.


Первые выпускники считают, что они были самыми дружными курсами
Первые выпускники считают, что они были самыми дружными курсами


«Однажды на лекции по марксизму-ленинизму двое ребят начали что-то на задних рядах шушукаться. Преподаватель не выдержал: "Так, орлы, встали, назвали фамилии!". Одни встали, один говорит Гусев, второй — Орлов. И тут вся аудитория залилась смехом», — выпускницы вспоминают курьёзные случаи из студенческой жизни.


Первые выпускники рассказывают, что встречаются минимум раз в 5 лет и не забывают своих однокурсников 
Первые выпускники рассказывают, что встречаются минимум раз в 5 лет и не забывают своих однокурсников 


Как признаются первые студенты, они всегда старались поддерживать связь друг с другом. Они очень гордятся, что тогда первый ректор НЭТИ Георгий Павлович Лыщинский знал всех учащихся по именам. Сейчас новосибирцы знают по имени самого Лыщинского — в честь него названа площадь у съезда с Коммунального моста на левом берегу. 


Несмотря на почтенный возраст, выпускники каждый раз приходят на встречи, чтобы пообщаться с друзьями по вузу
Несмотря на почтенный возраст, выпускники каждый раз приходят на встречи, чтобы пообщаться с друзьями по вузу


Несмотря на десятки лет после вручения дипломов, они помнят, как звали всех однокурсников и как у кого сложилась судьба после выпускного.


Рувим Михайлович Лондон (в центре) был одним из студентов второго набора НЭТИ
Рувим Михайлович Лондон (в центре) был одним из студентов второго набора НЭТИ


Среди выпускников также был Рувим Михайлович Лондон — отец самого известного новосибирского телемагната Якова Лондона. Лондон-старший окончил НЭТИ в 1959 году.


Первые выпускники гуляют по университетскому скверу и смотрят, где сейчас учатся студенты 
Первые выпускники гуляют по университетскому скверу и смотрят, где сейчас учатся студенты 


Первые выпускники прогулялись по скверу перед НГТУ — особенно их впечатлила экспозиция о студентах и сотрудниках НГТУ, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Среди нескольких сотен фамилий они нашли имена своих преподавателей и однокурсников.


В этом году на встречу выпускников пришли 28 человек
В этом году на встречу выпускников пришли 28 человек


«У нас в группе кто-то провинился. К ректору пригласили актив группы и отстающих. А ректор только приступил, приехал из Москвы — ему только 33 года было. Георгий Павлович всех рассадил, с каждым поздоровался. И сказал, что сейчас расскажет, какой будет институт, — мы все выдохнули. Мы думали: "О, какой прожектёр, как Герберт Уэллс в гостях у Ленина". Потом сказал: "Я хочу вашего совета, как обустроит учёбу и общежития" — и пообещал, что мы будем гордиться, что были первыми выпускниками будущего громадного института. Как в воду глядел!» — хвалится Альберт Николаевич Яковлев.


Также сегодня ректор НГТУ подписал соглашение с вузом Узбекистана — они будут выдавать студентам дипломы ташкентского университета.

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