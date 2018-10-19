live

В Новосибирске начались сразу пять митингов против пенсионной реформы

Десятки протестующих пришли в людные места с красными флагами

В Первомайский сквер пришли около 50 человек
В Первомайский сквер пришли около 50 человек


Сегодня, 19 октября, в Новосибирске начались сразу пять пикетов против повышения пенсионного возраста — сотни новосибирцев по всему городу пришли на акции против повышения пенсионного возраста.


Мероприятия начались в 17:00. По подсчётам корреспондента НГС, на площадку в Первомайском сквере пришло не менее 50 человек новосибирцев с красными флагами. Серию пикетов организовал обком КПРФ.


Всего состоялось пять пикетов на площадках в Первомайском сквере, на площади Калинина, площади Маркса, в Академгородке у ДК «Академия» и в Первомайском районе на улице Аксёнова.



Последняя акция против повышения пенсионного возраста прошла днём 22 сентября у ГПНТБ. Акцию организовал обком КПРФ совместно с несколькими организациями города.


Одной из самых масштабных акций против пенсионной реформы за последнее время стал митинг 9 сентября. На него пришли более 800 человек — на несогласованную акцию был стянут ОМОН.


В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении пенсионного возраста. Теперь планка выхода на пенсию поднимется до 60 лет у женщин, 65 лет — у мужчин. 

Прочтений: 3819

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (109)109
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено