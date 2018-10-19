В Новосибирске начались сразу пять митингов против пенсионной реформы

В Первомайский сквер пришли около 50 человек





Сегодня, 19 октября, в Новосибирске начались сразу пять пикетов против повышения пенсионного возраста — сотни новосибирцев по всему городу пришли на акции против повышения пенсионного возраста.





Мероприятия начались в 17:00. По подсчётам корреспондента НГС, на площадку в Первомайском сквере пришло не менее 50 человек новосибирцев с красными флагами. Серию пикетов организовал обком КПРФ.





Всего состоялось пять пикетов на площадках в Первомайском сквере, на площади Калинина, площади Маркса, в Академгородке у ДК «Академия» и в Первомайском районе на улице Аксёнова.









Последняя акция против повышения пенсионного возраста прошла днём 22 сентября у ГПНТБ. Акцию организовал обком КПРФ совместно с несколькими организациями города.





Одной из самых масштабных акций против пенсионной реформы за последнее время стал митинг 9 сентября. На него пришли более 800 человек — на несогласованную акцию был стянут ОМОН.





В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении пенсионного возраста. Теперь планка выхода на пенсию поднимется до 60 лет у женщин, 65 лет — у мужчин.