В Новосибирске начались сразу пять митингов против пенсионной реформы
Десятки протестующих пришли в людные места с красными флагами
Сегодня, 19 октября, в Новосибирске начались сразу пять пикетов против повышения пенсионного возраста — сотни новосибирцев по всему городу пришли на акции против повышения пенсионного возраста.
Мероприятия начались в 17:00. По подсчётам корреспондента НГС, на площадку в Первомайском сквере пришло не менее 50 человек новосибирцев с красными флагами. Серию пикетов организовал обком КПРФ.
Всего состоялось пять пикетов на площадках в Первомайском сквере, на площади Калинина, площади Маркса, в Академгородке у ДК «Академия» и в Первомайском районе на улице Аксёнова.
Последняя акция против повышения пенсионного возраста прошла днём 22 сентября у ГПНТБ. Акцию организовал обком КПРФ совместно с несколькими организациями города.
Одной из самых масштабных акций против пенсионной реформы за последнее время стал митинг 9 сентября. На него пришли более 800 человек — на несогласованную акцию был стянут ОМОН.
В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении пенсионного возраста. Теперь планка выхода на пенсию поднимется до 60 лет у женщин, 65 лет — у мужчин.
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Дмитрий Здорников
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