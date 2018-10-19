На хлеб с молоком не хватило: пенсионерка подарила министру мыло, верёвку, спички и соль

Она купила это за 89 рублей — на столько пенсионерам подняли прожиточный минимум

Пенсионерка Елена Владимировна призналась, что купила бы хорошего молока и хлеба, но 89 рублей ей на это не хватило
Пенсионерка Елена Владимировна призналась, что купила бы хорошего молока и хлеба, но 89 рублей ей на это не хватило


Пенсионерка передала в подарок министру труда и социального развития Новосибирской области Ярославу Фролову мыло, верёвку, спички и соль, которые она купила на сумму повышения прожиточного минимума для пенсионеров.


С 1 января 2019 года пенсионерам области добавили 89 рублей к прожиточному минимуму. В группе фонда «Гражданский патруль» появилось видео, как пенсионерка передаёт через пост охраны в министерстве труда и социального развития области подарок для министра Ярослава Фролова — мыло, веревку, спички и соль.


«Я всячески пыталась скомпоновать, чтобы именно 89 рублей было <…> Молоко и хлеб не получалось. То хорошее молоко, которое положено пить пенсионеру, оно стоит порядка 70 рублей <…> Булка хлеба такая, чтобы её с молоком покушать <…> тоже стоит порядка 30 рублей, — объяснила корреспонденту НГС пенсионерка Елена Владимировна. — Я не хочу, чтобы вы это истолковали, что там мыло, шёлковая верёвка…<…> Я исходила из того, чего сегодня у меня не оказалось дома, что бы я себе купила бы. Спички, соль… Русский народ традиционно в запасе держит спички и соль <…> ничего лишнего там, собственно, нет».


Так выглядит подарок, который пенсионерка передала 
Так выглядит подарок, который пенсионерка передала 


Сама пенсионерка призналась, что подарок министру — это ирония, но добавила, что возмущена скромной суммой увеличения прожиточного минимум.


«89 рублей — это сумма, которая взволновала и заставила вопрос задать министру: куда делся рубль? <…> куда делись 11 рублей? Потому что, ну дайте вы 100 рублей пенсионеру, и пусть он радуется и гуляет на эти деньги целый месяц», — говорит жительница Новосибирска.



Снимать видеоролик помогала внучка пенсионерки, которая сейчас учится в третьем классе.


Корреспондент НГС обратилась в областное правительство с просьбой прокомментировать подарок сибирячки Ярославу Фролову.


В начале октября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении пенсионного возраста. Теперь планка выхода на пенсию поднимется до 60 лет у женщин, 65 лет — у мужчин. 

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