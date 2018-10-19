Приставы устроили засаду на Мочищенском шоссе и отобрали у водителя «Газель»

Приставы проверили около 30 водителей, пятеро из них оказались должниками

Новосибирские автоинспекторы и приставы устроили в Заельцовском районе засаду на должников — проверяющие арестовали у должника «Газель».







Операция «Дебитор» проходила на перекрёстке 1-го Мочищенского и Дачного шоссе 18 октября, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области.





По её данным, всего проверяющие остановили около 30 водителей. Ловить нарушителей помогал прибор «Дорожный пристав», который считывает госномера и вычисляет из общего потока машины, принадлежащие должникам.





«По городу из проверенных граждан пятеро оказались должниками. У одного должника арестован грузовой фургон. Остальные оплатили штрафы ГИБДД на сумму 2 тысячи рублей», — добавили в службе судебных приставов.





Операция «Дебитор» проходила 18 октября на территории Новосибирской области и города





В такие рейды на Мочищенское шоссе приставы и автоинспекторы выходят регулярно. Одна из последних операций прошла во второй половине мая: тогда проверяющие задержали водителя «Лексуса» с миллионным долгом.

