Приставы устроили засаду на Мочищенском шоссе и отобрали у водителя «Газель»

Ещё четверых водителей заставили оплатить штрафы

Приставы проверили около 30 водителей, пятеро из них оказались должниками
Приставы проверили около 30 водителей, пятеро из них оказались должниками

Новосибирские автоинспекторы и приставы устроили в Заельцовском районе засаду на должников — проверяющие арестовали у должника «Газель».


Операция «Дебитор» проходила на перекрёстке 1-го Мочищенского и Дачного шоссе 18 октября, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Новосибирской области.


По её данным, всего проверяющие остановили около 30 водителей. Ловить нарушителей помогал прибор «Дорожный пристав», который считывает госномера и вычисляет из общего потока машины, принадлежащие должникам.


«По городу из проверенных граждан пятеро оказались должниками. У одного должника арестован грузовой фургон. Остальные оплатили штрафы ГИБДД на сумму 2 тысячи рублей», — добавили в службе судебных приставов.


Операция «Дебитор» проходила 18 октября на территории Новосибирской области и города
Операция «Дебитор» проходила 18 октября на территории Новосибирской области и города


В такие рейды на Мочищенское шоссе приставы и автоинспекторы выходят регулярно. Одна из последних операций прошла во второй половине мая: тогда проверяющие задержали водителя «Лексуса» с миллионным долгом.

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