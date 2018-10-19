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Пенсионерку выселяют из 100-летнего дома в центре Новосибирска

Женщине дали ещё неделю на сбор вещей

Сегодня, 19 октября, судебные приставы пришли к жительнице дома на улице Октябрьской, 6 Елене Куниной с требованием освободить жильё — ей не удалось отстоять права на свою квартиру в суде.


Продажу дома в тихом центре пытаются оспорить больше года
Продажу дома в тихом центре пытаются оспорить больше года


Елена Кунина пояснила, что комнату и небольшую кухню-коридор общей площадью всего 27 кв. м на первом этаже 100-летнего дома когда-то дали её родителям, с 1946 года работавшим в Облпотребсоюзе. Решение суда о выселении она получила 1 августа, и с тех пор пыталась найти себе новое жильё.


— Я не выехала — мне ехать некуда. Мы попробовали снять — везде не хватает денег. У меня очень маленькая пенсия, 5 тысяч рублей, — посетовала женщина.


Пристав-исполнитель составил акт о переносе срока выселения на 5 рабочих дней, так что освободить квартиру Елена Кунина обязана к следующей пятнице, иначе приставы будут вынуждены взыскать с неё штраф в 5 тысяч рублей. В качестве причин, по которым решение суда не было исполнено, он также указал со слов Куниной недостаток материалов для упаковки вещей и рабочих-грузчиков.


Говорить с прессой судебный пристав отказался, уточнив, что не уполномочен давать комментарии. Представители компании «Девелопер 154», владеющей жилым домом на Октябрьской, на выселение не пришли. Как заметила Елена Кунина, они с жителями дома не общаются.


Елена Кунина призналась, что устала бороться, — из центра города она переедет на дачу
Елена Кунина призналась, что устала бороться, — из центра города она переедет на дачу


По закону женщина может подавать апелляции и жалобы на действия приставов, но в разговоре с корреспондентом НГС она призналась, что устала бороться.


Жители дома на Октябрьской, 6 уже полтора года пытаются признать его продажу частному собственнику незаконной. Как рассказал представляющий их интересы в суде юрист Иван Черных, после множества отказов дело находится в прокуратуре области. Если первоначальную сделку по продаже дома удастся признать незаконной, жильцам уже не будет грозить выселение.


— В начале октября было заседание в Роспотребнадзоре, [на владельца] наложили штраф за ненадлежащий уход за зданием, — добавил Черных. — Мэрия выдала предупреждение до марта 2019 года, что они должны обслуживать дом, иначе она его по суду будет в свою собственность истребовать.


Сейчас в производстве находятся дела жильцов 6 квартир дома: они выиграли суды первой инстанции, но получили апелляции от владельцев здания. Три семьи из дома выселили по решениям судов

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