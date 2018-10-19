На Первомайской поставили новую остановку — её уносит сильным ветром

Павильон уже пришлось ремонтировать

После ветреной погоды новая остановка опрокидывается
После ветреной погоды новая остановка опрокидывается


В Первомайском районе на остановке общественного транспорта «Микрорайон Весенний» появился новый остановочный павильон — на него жалуются жители, он падает от сильных порывов ветра.


«Там была старая-старая остановка, её убрали во время ремонта улицы, там всю Первомайскую ремонтировали летом. Долгое время вообще не было остановки, потом поставили вот эту новую, потом она куда-то исчезла. Потом её опять поставили — новую, и она улетает. "Приключения остановки" — у нас шутят», — рассказала местная жительница Марина.


Так выглядела старая остановка общественного транспорта, которую заменили этим летом 
Так выглядела старая остановка общественного транспорта, которую заменили этим летом 


Новая остановка на Первомайской появилась летом, но на прошлой неделе исчезла — в пресс-службе мэрии пояснили, что она была на ремонте.


«Данный остановочный павильон был демонтирован 14.10.2018 года с целью замены поврежденных панелей. После ремонта 16.10.2018 года он установлен на прежнем месте», — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.


В начале этой недели власти Новосибирска пообещали городу ещё 50 «умных» остановок с Wi-Fi и онлайн-табло — их обещают поставить до конца года.

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