На Первомайской поставили новую остановку — её уносит сильным ветром

После ветреной погоды новая остановка опрокидывается





В Первомайском районе на остановке общественного транспорта «Микрорайон Весенний» появился новый остановочный павильон — на него жалуются жители, он падает от сильных порывов ветра.







«Там была старая-старая остановка, её убрали во время ремонта улицы, там всю Первомайскую ремонтировали летом. Долгое время вообще не было остановки, потом поставили вот эту новую, потом она куда-то исчезла. Потом её опять поставили — новую, и она улетает. "Приключения остановки" — у нас шутят», — рассказала местная жительница Марина.







Так выглядела старая остановка общественного транспорта, которую заменили этим летом





Новая остановка на Первомайской появилась летом, но на прошлой неделе исчезла — в пресс-службе мэрии пояснили, что она была на ремонте.







«Данный остановочный павильон был демонтирован 14.10.2018 года с целью замены поврежденных панелей. После ремонта 16.10.2018 года он установлен на прежнем месте», — рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.







В начале этой недели власти Новосибирска пообещали городу ещё 50 «умных» остановок с Wi-Fi и онлайн-табло — их обещают поставить до конца года.