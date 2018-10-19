НГТУ будет выдавать дипломы студентам ташкентского вуза
Накануне ректоры двух университетов договорились о сотрудничестве
Новосибирский государственной технический университет (НГТУ) подписал соглашение с вузом Узбекистана о выдаче двойных дипломов.
Информация об этом появилась сегодня на официальном сайте правительства Новосибирской области.
«<…> ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев и ректор Ташкентского университета информационных технологий им. Мухаммада аль-Хоразми Тулкин Тешабаев подписали соглашение о сотрудничестве между вузами. Цель соглашения — освоить и ввести между вузами так называемое сетевое обучение, по которому студенты осваивают курс сразу двух вузов, а также выдача "двойных" дипломов», — сообщили в пресс-службе областного правительства.
Пилотными в проекте факультеты автоматики и вычислительной техники (АВТФ), прикладной математики и информатики (ФПМИ).
Недавно на козырьке входа во второй корпус Новосибирского государственного технического университета нашли календарь с посланием пятидесятилетней давности.
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Александр Сильченко
Фото Сергея Ляшко