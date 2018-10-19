«Экспресс-Пригород» начал продавать билеты на поезд-отель до Шерегеша

В первый рейс поезд отправится перед Новым годом

На новогодних праздниках «Зимняя сказка» сделает два заезда
На новогодних праздниках «Зимняя сказка» сделает два заезда


Компания «Экспресс-Пригород» объявила о начале продаж на поезд-отель «Зимняя сказка» из Новосибирска в Шорию — путёвки начнут продавать завтра, 20 октября.


«Всего в зимнем сезоне 2018–2019 годов состоится пять заездов по маршруту Новосибирск — Кондома и далее до стоянки поезда на станции Турист, расположенной в 10 минутах ходьбы от горы Медвежонок и в 15 минутах езды на автобусе от горы Зеленая», — сообщили в Службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.


Открыть горнолыжный сезон туристы смогут в предстоящие новогодние праздники с 30 декабря 2018 года по 2 января 2019 года, а также с 5 по 8 января 2019 года.


В путёвку входит проезд, проживание в купе поезда, сопровождение инструкторов, культурно-развлекательная и спортивная программа, дискотека у костра. Максимальная стоимость путёвки — 6990 рублей.


Еще три заезда состоятся с 22 по 25 февраля 2019 года — его приурочили ко Дню защитника Отечества, а также с 7 по 10 марта (к Международному женскому дню), а также с 22 по 25 марта — в дни проведения традиционного фестиваля туристской песни.


Путёвки продают на четвёртом этаже пригородного вокзала и в туристических агентствах Новосибирска. 


В этом году первый снег в Шерегеше выпал в начале сентября.

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