«Экспресс-Пригород» начал продавать билеты на поезд-отель до Шерегеша

В первый рейс поезд отправится перед Новым годом

На новогодних праздниках «Зимняя сказка» сделает два заезда





Компания «Экспресс-Пригород» объявила о начале продаж на поезд-отель «Зимняя сказка» из Новосибирска в Шорию — путёвки начнут продавать завтра, 20 октября.





«Всего в зимнем сезоне 2018–2019 годов состоится пять заездов по маршруту Новосибирск — Кондома и далее до стоянки поезда на станции Турист, расположенной в 10 минутах ходьбы от горы Медвежонок и в 15 минутах езды на автобусе от горы Зеленая», — сообщили в Службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.





Открыть горнолыжный сезон туристы смогут в предстоящие новогодние праздники с 30 декабря 2018 года по 2 января 2019 года, а также с 5 по 8 января 2019 года.







В путёвку входит проезд, проживание в купе поезда, сопровождение инструкторов, культурно-развлекательная и спортивная программа, дискотека у костра. Максимальная стоимость путёвки — 6990 рублей.





Еще три заезда состоятся с 22 по 25 февраля 2019 года — его приурочили ко Дню защитника Отечества, а также с 7 по 10 марта (к Международному женскому дню), а также с 22 по 25 марта — в дни проведения традиционного фестиваля туристской песни.







Путёвки продают на четвёртом этаже пригородного вокзала и в туристических агентствах Новосибирска.





В этом году первый снег в Шерегеше выпал в начале сентября.