Двое новосибирцев подрались из-за припаркованной на газоне машины

Соседей возмутила неправильно припаркованная машина

Жители дома 1/1 микрорайона «Родники» в Калининском районе Новосибирска подрались из-за парковки — один из жильцов набросился на соседа из-за замечания о стоящем на газоне автомобиле.







Инцидент произошёл вечером 18 октября.







«Мы жильцы этого дома, вышли гулять с собакой. Сначала машина типа микроавтобуса заблокировала проезд, жильцы не могли выехать <…> А потом он просто тупо заехал на газон. Он у нас и так там не очень. Мы ему просто сделали замечание — там сидела <...> женщина, начала кричать, что это вообще не она, позвонила супругу. Он прибежал, <…> начал накидываться прямо с кулаками типа "да я вас всех видал, где хочу, там и ставлю" <…> Он накинулся на моего супруга с дракой, сейчас бровь рассечена, по голове он кольцом бил», — рассказала корреспонденту НГС свидетельница происшествия и супруга пострадавшего Светлана Анашкина.







По словам Анашкиной, на тот момент на придомовой парковке ещё были свободные парковочные места — машину можно было поставить на них. В травмпункте у мужа Анашкиной зафиксировали ссадины и ушибы.







В травмпункте у Анатолия Анашкина зафиксировали ссадины и ушибы





После инцидента супруги вызвали участкового — сейчас в происшествии разбирается полиция.







«Вчера в полицию поступило сообщение от женщины по поводу того, что якобы её мужа избили. Сотрудники полиции на место происшествия выехали, выяснили, что у двух мужчин произошёл конфликт, в результате которого они вступили во взаимную драку, толкнули друг друга несколько раз <...>, избиения как такового не было. Один заявление написал, муж этой женщины, другой заявление писать отказался, от медицинских экспертиз оба они отказались», — рассказали о произошедшем в полиции.







В августе в Октябрьском районе Новосибирска между двумя водителями также произошёл конфликт — один из них во время стычки достал ружьё.





Рубрика «Я паркуюсь как чудак». Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

