Совсем как настоящие: на дорогах расставят четыре десятка камер-муляжей
Перед муляжами также будут стоять знаки, предупреждающие о камерах видеофиксации
Центр организации дорожного движения Новосибирской области заказал 39 муляжей камер фото- и видеофиксации — конкретные места расположения муляжей держатся в секрете.
«Они везде будут стоять, где необходимо, для того чтобы ликвидировать участки концентрации ДТП», — рассказал корреспонденту НГС начальник ЦОДД Виктор Шайдула.
Муляжи разместят и в Новосибирске, и в районах области. Внешне они полностью идентичны настоящим камерам, а рядом с ними будут дорожные знаки, предупреждающие о фото- и видеофиксации.
Согласно документам госзакупки, центр заказывает муляжи двух типов: среди них будет 29 копий камер «АРЕНА-П» и 10 — камер «СКАТ».
«Активные муляжи предназначены для имитации внешнего вида и работы фоторадарных передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения типа "АРЕНА-П"», — описывается, в частности, один тип приборов.
Начальная цена за оба комплекта — 1 миллион 598 тысяч рублей.
При этом стоимость комплекта настоящих камер выше. Например, в начале октября ЦОДД размещал закупку на поставку 6 комплексов фотовидеофиксации по начальной цене выше 11 миллионов рублей. На запрос НГС в ЦОДДе поясняли, что эти камеры поставят на трассе К-19р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий, чтобы фиксировать скоростной режим.
На прошлой неделе НГС рассказывал о появлении настоящих камер на перекрёстке Красного проспекта.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова