«Приехала полиция в бронежилетах»: в вузах и колледжах стали тщательнее обыскивать студентов

Студенты сообщили, что в учебных заведениях появились полицейские, а охранники досматривают сумки

У студентов охранники стали досматривать сумки — проверяют даже небольшие женские сумочки
У студентов охранники стали досматривать сумки — проверяют даже небольшие женские сумочки

После инцидента в Керчи, где в результате стрельбы в политехническом колледже погиб 21 человек, в Новосибирске усилили контроль и досмотр на входе в учебные заведения.


Так, по сообщениям нескольких студентов, теперь на входе в учебные заведения их стали тщательнее проверять металлоискателем и досматривать сумки.


«У нас был перерыв, во время которого девчонки рассказывали, что женские сумочки досматривали, потому что сумочки пищали на металлоискателе. Ключи пищали или что-то ещё, досматривали прям всех. У охранника ручной металлоискатель. Потом нам провели несколько лекций, где какие-то специалисты, которые рассказывали про эту ситуацию в Керчи. Сумки много у кого досматривали», — рассказала корреспонденту НГС студентка СИУ РАНХиГС Екатерина.


По её словам, к университету приезжали полицейские с собаками, которые осматривали территорию.


Сегодня, 19 октября, полицейских заметили студенты Новосибирского радиотехнического колледжа.


«Охранник рассказал, что приезжала полиция. Но они там якобы обсуждали вопросы какие-то организационные, и, мол, полицейские ошиблись. Но теперь, по словам директора, у нас на входе будет стоять металлодетектор, рамка. Приезжала машина с двумя полицейскими. Один в бронежилете заходил к нам, другой сидел в машине», — рассказал студент Евгений.


В пресс-службе областного управления МВД не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. «Пока никаких данных нет, направьте запрос», — коротко сообщили в пресс-службе ведомства.


После инцидента в Керчи в учебных заведениях Новосибирска решили провести проверки, сообщал накануне мэр города Анатолий Локоть.

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