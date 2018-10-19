Водитель «Сузуки» напала на прохожую из-за заблокированного проезда во дворе

Конфликт начался с того, что из «Сузуки» вышел мужчина и попытался убрать с проезда бетонную полусферу

В Новосибирске продолжает разгораться конфликт вокруг перекрытия сквозного проезда под окнами дома № 113 на Выборной: женщина-водитель «Сузуки» напала на прохожую после её замечания мужчине, который пытался выломать перегородившую путь бетонную полусферу молотком.







Инцидент случился 16 октября в восьмом часу вечера, рассказала корреспонденту НГС сама пострадавшая, живущая в одном из соседних домов.





«Я возвращалась из школы с ребёнком. <…> Проходя мимо этих полусфер несчастных, из-за которых у нас война идёт, я вижу, что подъехала машина ["Сузуки" со стороны дома № 117 ], вышел мужчина и начал долбить эти полусферы. <…> Достал он — то ли молоток это был, то ли какое-то лекало, — я не знаю, но что-то на деревянной ручке с железным наконечником. Он начал долбить прям сверху, и вот этот кусочек отлетает в меня. Я ему сделала замечание, говорю: "Вы что делаете?"» — описала ситуация потерпевшая.





По её словам, в этот момент из-за руля той же машины выскочила женщина. Пострадавшая утверждает, что от незнакомки пахло алкоголем.





«Я говорю: "Вы за рулем пьяная, сейчас хотите проехать по нашему двору, <…> где идут дети? Я сейчас сфотографирую ваш номер и передам в ГИБДД". Она, естественно, оскорблять меня матами начала. <…> Я достаю телефон сфотографировать номер. Я только достала телефон — и всё, и она как на меня накинулась, давай меня таскать везде по двору 113-го дома», — уверяет участница конфликта.





Потерпевшая уточнила, что оппонентка схватила её за волосы и потянула голову вниз.





«Она очень мощная женщина, такая прям в теле, в очень хорошем теле, гораздо крупнее меня. <…> Вниз потянула, получается, ударила меня по спине кулаком — в левую сторону под лопатку. <…> Потом она меня схватила за лицо, попыталась, вот знаете, как мячик пытаются сжать в руке — вот такие были у неё телодвижения. Она со всех сторон пыталась мне лицо помять. Как таковыми кулаками она в лицо не била — она старалась именно поцарапать его», — сообщила пострадавшая.





По словам потерпевшей, она вызвала на место полицию. Тем временем пассажиру «Сузуки» удалось убрать с проезда бетонную полусферу, и он позвал женщину в машину.





«Она села. <…> Взрослые люди успели крикнуть детям, которые шли по дороге: "Разойдись!" <…> Она газанула и уехала», — рассказала участница стычки.





Пострадавшая добавила, что лично свою оппонентку не знает, но, по её информации, та живёт неподалёку.





«Мы съездили в полицейский участок, написали заявление. Затем обратились в больницу, потому что лицо у меня в приличном состоянии — можно так сказать», — рассказала женщина, уточнив, что после конфликта у неё остались шишки на голове и царапины на лице.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что вечером 16 октября жительница Октябрьского района пожаловалась в полицию на «конфликт с автолюбительницей».





«Поступило заявление о конфликте, который перерос в драку, в результате которой, по словам женщины, ей нанесли телесные повреждения», — сообщили в полиции.





В пресс-службе уточнили, что полицейские установили личности всех участников стычки и опросили свидетелей, а заявительница прошла судебно-медицинскую экспертизу.





«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — добавили в МВД.





Бетонные полусферы на внутридворовом проезде у дома № 113 по улице Выборной появились неделю назад — их положили жильцы. Как поясняла председатель совета дома Нина Симакова, собственники квартир сделали это ради безопасности, так как опасались машин, которые целый день на высокой скорости ездили мимо их подъездов. Накануне законность этих действий подтвердили в мэрии Новосибирска.





Эти препятствия вызвали гнев некоторых соседей, поскольку часть жилмассива осталась без прямой дороги к школе и детскому саду. Чтобы туда попасть, водителям теперь приходится сначала выезжать на загруженную Выборную, терять время в пробках и только потом снова сворачивать вглубь жилмассива.