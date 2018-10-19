Водитель «Сузуки» напала на прохожую из-за заблокированного проезда во дворе
Конфликт случился возле дома № 113 на Выборной
В Новосибирске продолжает разгораться конфликт вокруг перекрытия сквозного проезда под окнами дома
Инцидент случился 16 октября в восьмом часу вечера, рассказала корреспонденту НГС сама пострадавшая, живущая в одном из соседних домов.
«Я возвращалась из школы с ребёнком. <…> Проходя мимо этих полусфер несчастных, из-за которых у нас война идёт, я вижу, что подъехала машина ["Сузуки" со стороны дома
По её словам, в этот момент из-за руля той же машины выскочила женщина. Пострадавшая утверждает, что от незнакомки пахло алкоголем.
«Я говорю: "Вы за рулем пьяная, сейчас хотите проехать по нашему двору, <…> где идут дети? Я сейчас сфотографирую ваш номер и передам в ГИБДД". Она, естественно, оскорблять меня матами начала. <…> Я достаю телефон сфотографировать номер. Я только достала телефон — и всё, и она как на меня накинулась, давай меня таскать везде по двору 113-го дома», — уверяет участница конфликта.
Потерпевшая уточнила, что оппонентка схватила её за волосы и потянула голову вниз.
«Она очень мощная женщина, такая прям в теле, в очень хорошем теле, гораздо крупнее меня. <…> Вниз потянула, получается, ударила меня по спине кулаком — в левую сторону под лопатку. <…> Потом она меня схватила за лицо, попыталась, вот знаете, как мячик пытаются сжать в руке — вот такие были у неё телодвижения. Она со всех сторон пыталась мне лицо помять. Как таковыми кулаками она в лицо не била — она старалась именно поцарапать его», — сообщила пострадавшая.
По словам потерпевшей, она вызвала на место полицию. Тем временем пассажиру «Сузуки» удалось убрать с проезда бетонную полусферу, и он позвал женщину в машину.
«Она села. <…> Взрослые люди успели крикнуть детям, которые шли по дороге: "Разойдись!" <…> Она газанула и уехала», — рассказала участница стычки.
Пострадавшая добавила, что лично свою оппонентку не знает, но, по её информации, та живёт неподалёку.
«Мы съездили в полицейский участок, написали заявление. Затем обратились в больницу, потому что лицо у меня в приличном состоянии — можно так сказать», — рассказала женщина, уточнив, что после конфликта у неё остались шишки на голове и царапины на лице.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС подтвердили, что вечером 16 октября жительница Октябрьского района пожаловалась в полицию на «конфликт с автолюбительницей».
«Поступило заявление о конфликте, который перерос в драку, в результате которой, по словам женщины, ей нанесли телесные повреждения», — сообщили в полиции.
В пресс-службе уточнили, что полицейские установили личности всех участников стычки и опросили свидетелей, а заявительница прошла судебно-медицинскую экспертизу.
«В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — добавили в МВД.
Бетонные полусферы на внутридворовом проезде у дома
Эти препятствия вызвали гнев некоторых соседей, поскольку часть жилмассива осталась без прямой дороги к школе и детскому саду. Чтобы туда попасть, водителям теперь приходится сначала выезжать на загруженную Выборную, терять время в пробках и только потом снова сворачивать вглубь жилмассива.
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Ольга Хмелевская
Фото Евгении Нагога