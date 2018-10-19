В Октябрьском районе загорелся лес: на месте работали спасатели

Спасатели совместно с «Горзеленхозом» потушили 1,5 гектара горящего леса

Вчера, 18 октября, на Ключ-Камышенском плато в Октябрьском районе Новосибирска в лесу вспыхнул пожар — спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вместе с работникам «Горзеленхоза» тушили 1,5 гектара горящего леса.







По информации спасателей, на тушение ушло 2 часа.





«Спасатели МАСС совместно с городскими службами по охране леса участвовали в тушении травы и листьев. Для этого были использованы ранцевые огнетушители. МКУ "Горзеленхоз" обеспечила доставку воды к месту пожара, также с помощью трактора МТЗ-82 с плугом была проведена опашка горящей территории», — сообщается на официальной странице спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».





Спасатели напоминают, что разведение костров в лесу, а также бросание непотухших окурков могут привести к пожару. Сухая осенняя листва способствует быстрому распространению огня.





На прошлой неделе в Новосибирске больше 200 раз начинала гореть трава. В МЧС говорят, что главная причина пожаров — в сухой погоде и безответственности людей. Одни из последних пожаров случились на Затулинке и ОбьГЭСе.

