А вдруг талонов не хватит: полсотни новосибирцев встали в огромную очередь у поликлиники

Пациенты пришли в поликлинику ещё до её открытия, чтобы успеть взять талоны на приём к узким специалистам

Сегодня, 19 октября, рано утром жители Новосибирска наблюдали ажиотаж у поликлиники № 13 на улице Герцена — там собралась большая очередь за талонами к узким специалистам.







Горожанке Марине Фарафоновой понадобился талон на приём к неврологу. Чтобы его достать, она по совету соседей приехала к поликлинике в пятом часу утра несмотря на то, что регистратура открывается в 7:30.







«Я поехала туда — было без двадцати пять. В пять <…> помимо меня [возле поликлиники] ещё было трое людей — все стоят в регистратуру, занимают очередь. <…> В шесть, наверное, человек 25 было уже. А полседьмого открыли нам уже дверь <…> — приоткрыли тамбур. В тамбуре все стояли, чтобы в полвосьмого зайти уже к окошечкам», — описала ситуацию Марина Фарафонова.







По её словам, к моменту открытия регистратуры очередь выросла примерно до 50 человек.







Пациентка пояснила, что люди вынуждены собираться возле поликлиники с раннего утра, поскольку талонов на всех не хватает, а альтернативного способа записи к узким специалистам в этой поликлинике нет.







Первые пациенты начали собираться возле поликлиники ещё к пяти часам утра





«Женщина, <…> за мной которая стояла, <…> сказала, что она на прошлой неделе в пятницу подошла [к поликлинике рано утром]. Она была третьей, и ей талона к неврологу не хватило. <…> Полвосьмого уже талона не было! <…> Я в очень большом шоке. <…> Меня просто поразило, что каждую пятницу люди стоят в такой очереди. Ну ладно лето, а сегодня нежарко было мне стоять, совсем нежарко», — возмущается Марина Фарафонова.







По её словам, сама она сегодня была первой в очереди и свой талон к неврологу всё-таки получила.







Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу минздрава Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию с очередями в поликлинике № 13 и пояснить, планирует ли её руководство принять какие-то меры.







К открытию регистратуры очередь разрослась до полусотни человек



