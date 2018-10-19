Рабочие забрали из детской песочницы песок — им хотят посыпать тротуары зимой
В управляющей компании сказали, что вернут песок к весне
Днём 18 октября во дворе домов
Об инциденте в редакцию НГС сообщила местная жительница Александра, прикрепив к своему сообщению видеозаписи и фотографии.
«Увидела мешки, в нескольких метрах ещё мешки и рядом лопаты <…> Я к ним (рабочим. — Прим. ред.) с вопросом, на каком основании они (рабочие. — Прим. ред.) это делают. Они мне вразумительно не ответили. Я сказала, что вызываю полицию, и они ушли сразу же. Вышли женщины из 85-го дома, одна начала звонить в управляющую компанию "ДОСТ-Н". Там ответили, что дали указание забрать песок весь из песочниц, чтобы зимой тропинки посыпать», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Александра.
Девушка отметила, что после разговора с УК рабочие вернули песок обратно в песочницы.
«Но возмущает само отношение к детям, тем более до сих пор играют ещё в песочницах, и остаётся риторическим вопрос — не повторится ли подобное воровство через неделю?» — добавила местная жительница Александра.
В участке
«Было указание к зиме подготовить песок. Для их же дома. Чтобы при похолодании посыпать территорию. С условием, что весной мы привезём песок и засыплем его в песочницу. Но актив дома решил, что мы воруем песок. <…> Тем более это же тоже для ваших благ, чтобы руки-ноги не ломали. Не знаю, чем закончилось дело. Я передала всю эту ситуацию начальству, и после этого мне никто не звонил. В итоге я не знаю, чем кончилось. Мне не докладывали», — рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской участка
Телефон руководителя УК «ДОСТ-Н» оказался недоступен. Корреспондент НГС направил письменный запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию.
В августе в посёлке Краснообск с площадки у детского садика пропали качели — жители сняли на видео, как люди пытались остановить местного депутата, который командовал демонтажом.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Александр Сильченко
Фото и видео предоставлены читательницей НГС