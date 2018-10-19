Рабочие забрали из детской песочницы песок — им хотят посыпать тротуары зимой

В управляющей компании сказали, что вернут песок к весне

Песок с детской площадки планировали использовать зимой, во время гололёда
Песок с детской площадки планировали использовать зимой, во время гололёда


Днём 18 октября во дворе домов № 85 и 87 на улице 1905 года в Железнодорожном районе Новосибирска рабочие забрали из детской песочницы песок — местным жителям объяснили, что этот песок планируется использовать для посыпки тротуаров во время гололедицы.


Об инциденте в редакцию НГС сообщила местная жительница Александра, прикрепив к своему сообщению видеозаписи и фотографии.


«Увидела мешки, в нескольких метрах ещё мешки и рядом лопаты <…> Я к ним (рабочим. — Прим. ред.) с вопросом, на каком основании они (рабочие. — Прим. ред.) это делают. Они мне вразумительно не ответили. Я сказала, что вызываю полицию, и они ушли сразу же. Вышли женщины из 85-го дома, одна начала звонить в управляющую компанию "ДОСТ-Н". Там ответили, что дали указание забрать песок весь из песочниц, чтобы зимой тропинки посыпать», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Александра.


По словам девушки, после разговора с управляющей компанией рабочие вернули песок в песочницы
По словам девушки, после разговора с управляющей компанией рабочие вернули песок в песочницы


Девушка отметила, что после разговора с УК рабочие вернули песок обратно в песочницы.


«Но возмущает само отношение к детям, тем более до сих пор играют ещё в песочницах, и остаётся риторическим вопрос — не повторится ли подобное воровство через неделю?» — добавила местная жительница Александра.


В участке № 5 компании «ДОСТ-Н», который обслуживает эти дома, корреспонденту НГС подтвердили, что песок планировалось изъять для посыпки тротуаров зимой.


Рабочие укладывали песок в мешки


«Было указание к зиме подготовить песок. Для их же дома. Чтобы при похолодании посыпать территорию. С условием, что весной мы привезём песок и засыплем его в песочницу. Но актив дома решил, что мы воруем песок. <…> Тем более это же тоже для ваших благ, чтобы руки-ноги не ломали. Не знаю, чем закончилось дело. Я передала всю эту ситуацию начальству, и после этого мне никто не звонил. В итоге я не знаю, чем кончилось. Мне не докладывали», — рассказали корреспонденту НГС в диспетчерской участка № 5.


Телефон руководителя УК «ДОСТ-Н» оказался недоступен. Корреспондент НГС направил письменный запрос в управляющую компанию с просьбой прокомментировать ситуацию. 


В августе в посёлке Краснообск с площадки у детского садика пропали качели — жители сняли на видео, как люди пытались остановить местного депутата, который командовал демонтажом.

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