На сложном перекрёстке МЖК погас светофор: там нет света

Сейчас на месте работают электрики и специалисты СМЭУ

Утром на перекрёстке собралась пробка
Утром на перекрёстке собралась пробка

Сегодня утром в Новосибирске на перекрёстке улиц Лазурная и Волочаевская погас светофор, и микрорайон МЖК встал в пробку.


«Там нет электроэнергии. Сейчас мы разбираемся, у меня экипаж там вместе с Горсветом. Мы разбираемся», — прокомментировали корреспонденту НГС в СМЭУ Новосибирска около 10 часов утра.


По информации жителей в социальных сетях, серьёзная пробка собралась на микрорайоне около 7:00. 


«Сегодня отвела дочу в сад, как обычно, и села в 7:19, посмотрела время. И вот, подъезжая к остановке "Сквер", мы уже встали в пробку. Двигались очень медленно», — рассказала местная жительница Татьяна Захарова.


В середине прошлой недели из-за пожара в щитовой погас светофор на улице Доватора — он не работал несколько дней.

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