На сложном перекрёстке МЖК погас светофор: там нет света

Сейчас на месте работают электрики и специалисты СМЭУ

Утром на перекрёстке собралась пробка

Сегодня утром в Новосибирске на перекрёстке улиц Лазурная и Волочаевская погас светофор, и микрорайон МЖК встал в пробку.







«Там нет электроэнергии. Сейчас мы разбираемся, у меня экипаж там вместе с Горсветом. Мы разбираемся», — прокомментировали корреспонденту НГС в СМЭУ Новосибирска около 10 часов утра.







По информации жителей в социальных сетях, серьёзная пробка собралась на микрорайоне около 7:00.





«Сегодня отвела дочу в сад, как обычно, и села в 7:19, посмотрела время. И вот, подъезжая к остановке "Сквер", мы уже встали в пробку. Двигались очень медленно», — рассказала местная жительница Татьяна Захарова.





В середине прошлой недели из-за пожара в щитовой погас светофор на улице Доватора — он не работал несколько дней.