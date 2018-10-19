На сложном перекрёстке МЖК погас светофор: там нет света
Сейчас на месте работают электрики и специалисты СМЭУ
Сегодня утром в Новосибирске на перекрёстке улиц Лазурная и Волочаевская погас светофор, и микрорайон МЖК встал в пробку.
«Там нет электроэнергии. Сейчас мы разбираемся, у меня экипаж там вместе с Горсветом. Мы разбираемся», — прокомментировали корреспонденту НГС в СМЭУ Новосибирска около 10 часов утра.
По информации жителей в социальных сетях, серьёзная пробка собралась на микрорайоне около 7:00.
«Сегодня отвела дочу в сад, как обычно, и села в 7:19, посмотрела время. И вот, подъезжая к остановке "Сквер", мы уже встали в пробку. Двигались очень медленно», — рассказала местная жительница Татьяна Захарова.
В середине прошлой недели из-за пожара в щитовой погас светофор на улице Доватора — он не работал несколько дней.
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Елизавета Милованова
Фото Густаво Зырянова