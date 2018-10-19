Маленькая девочка попала под машину возле школы: водитель отказался от медосвидетельствования

«Нива» сбила ребёнка около 7 часов вечера





Вечером 18 октября в Дзержинском районе Новосибирска под машину попала 8-летняя девочка — она переходила дорогу по пешеходному переходу.





«[Водитель] на автомобиле ВАЗ-2121 следовал по улице Авиастроителей со стороны улицы Учительская в сторону улицы Новая Заря и в пути следования у дома № 16 по улице Авиастроителей совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.





8-летняя девочка переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, добавили в ГИБДД. Ребёнка отвезли в больницу, по предварительным данным, у неё сломан нос. По адресу Авиастроителей, 16 расположена школа № 57 .





59-летний водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования — в отношении него оформили протокол по части 1 статье 12.26 КоАП РФ.





В своих показаниях он рассказал автоинспекции, что «совершил наезд на ребёнка-пешехода 4–10 лет при ясной погоде, на пешеходном переходе на зелёный сигнал светофора».





Накануне НГС рассказывал о другой аварии на пешеходном переходе — автомобиль BMW X3 сбил двух подростков в Советском районе Новосибирска.