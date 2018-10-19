Маленькая девочка попала под машину возле школы: водитель отказался от медосвидетельствования
Авария случилась на пешеходном переходе
Вечером 18 октября в Дзержинском районе Новосибирска под машину попала 8-летняя девочка — она переходила дорогу по пешеходному переходу.
«[Водитель] на автомобиле ВАЗ-2121 следовал по улице Авиастроителей со стороны улицы Учительская в сторону улицы Новая Заря и в пути следования у дома
8-летняя девочка переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, добавили в ГИБДД. Ребёнка отвезли в больницу, по предварительным данным, у неё сломан нос. По адресу Авиастроителей, 16 расположена школа
59-летний водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования — в отношении него оформили протокол по части 1 статье 12.26 КоАП РФ.
В своих показаниях он рассказал автоинспекции, что «совершил наезд на ребёнка-пешехода 4–10 лет при ясной погоде, на пешеходном переходе на зелёный сигнал светофора».
Накануне НГС рассказывал о другой аварии на пешеходном переходе — автомобиль BMW X3 сбил двух подростков в Советском районе Новосибирска.
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Елена Громкова
Фото представлено пропагандой ГИБДД по НСО