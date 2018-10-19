Маленькая девочка попала под машину возле школы: водитель отказался от медосвидетельствования

Авария случилась на пешеходном переходе

«Нива» сбила ребёнка около 7 часов вечера
«Нива» сбила ребёнка около 7 часов вечера


Вечером 18 октября в Дзержинском районе Новосибирска под машину попала 8-летняя девочка — она переходила дорогу по пешеходному переходу.


«[Водитель] на автомобиле ВАЗ-2121 следовал по улице Авиастроителей со стороны улицы Учительская в сторону улицы Новая Заря и в пути следования у дома № 16 по улице Авиастроителей совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода», — рассказала корреспонденту НГС старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции по Новосибирску Анна Варновская.


8-летняя девочка переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, добавили в ГИБДД. Ребёнка отвезли в больницу, по предварительным данным, у неё сломан нос. По адресу Авиастроителей, 16 расположена школа № 57.


59-летний водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования — в отношении него оформили протокол по части 1 статье 12.26 КоАП РФ.


В своих показаниях он рассказал автоинспекции, что «совершил наезд на ребёнка-пешехода 4–10 лет при ясной погоде, на пешеходном переходе на зелёный сигнал светофора».


Накануне НГС рассказывал о другой аварии на пешеходном переходе — автомобиль BMW X3 сбил двух подростков в Советском районе Новосибирска.

Прочтений: 11201

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (62)62
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено