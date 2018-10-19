Из Новосибирской области за полгода вывезли товаров более, чем на миллиард долларов

При этом ввезли примерно на такую же сумму

Среди самых популярных товаров на экспорт — оборудование и машины





Аналитики Новосибирскстата рассказали, какой объём экспорта и импорта сложился в Новосибирской области за первое полугодие 2018 года.





«По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в I полугодии 2018 года внешнеторговый оборот товаров хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Новосибирской области, сложился в сумме 2510,8 миллионов долларов США, в том числе экспорт товаров составил 1254,4 миллионов долларов США, импорт — 1256,4 миллионов долларов США», — сообщили в Новосибирскстате.





В товарной структуре экспорта наибольшую долю занимали минеральные продукты (44,6%), машины, оборудование и транспортные средства (33,8%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (6,1%).







В товарной структуре импорта преобладали машины, оборудование и транспортные средства (53,4%), продукция химической промышленности, каучук (11,2%), текстиль, текстильные изделия и обувь (10,5%).







«Основными партнерами Новосибирской области по внешнеэкономической деятельности являются страны дальнего зарубежья, на их долю приходится 80,2% внешнеторгового оборота товаров (2014,6 миллионов долларов США), 95,3% транспортных услуг (407,6 миллионов долларов США)», — отмечают аналитики.





На прошлой недели аналитики Новосибирскстата расказывали, как изменились цены в Новосибирской области за последний месяц: первый раз с начала 2018 года в регионе была зафиксирована дефляция.