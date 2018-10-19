Денис Иванов открыл в холле отеля кафе в стиле азиатской уличной закусочной

Интерьер заведения стилизован под уличную закусочную





В здании гостиницы «Азимут» начало работать кафе «Азиатиш». Заведение открыла компания Дениса Иванова.







Заведение заняло часть холла гостиницы





«Азиатиш» заняло часть холла отеля, где раньше работал лобби-бар. Попасть в него можно напрямую с улицы или из внутреннего коридора гостиницы. От холла зал отгорожен прозрачной стеной, так что в этой части заведения создаётся эффект уличной закусочной. Эта идея нашла выражение и в интерьере. Барная стойка оформлена пластиковыми ящиками из-под напитков, а над частью зала сделан навес из стилизованных деревянных коробок. Поверхность части столов покрыта кафельной плиткой, как это принято в недорогих азиатских закусочных.







Для постановки меню в заведение пригласили китайского повара, к которому пришлось приставить переводчика





«Азиатиш» называется заведением «всеазиатской кухни» (более привычное определение — паназиатская). Блюда в меню разбиты на пять групп по основным национальным кухням Юго-Восточной Азии: Китай, Япония, Таиланд, Вьетнам и Корея. В каждой группе имеются закуски и салаты (от 187 рублей), супы (от 457 рублей) и горячие блюда (от 237 рублей).





Для того, чтобы обозначить страну происхождения, в заведении есть маленькие флажки





Так, Китай, например, представляют кисло-сладкий суп с креветками и сибас на пару, в японском разделе — два вида рамена и гёдза, Вьетнам представлен супом фо и рисовой лапшой на воке и так далее. Всего в меню порядка 60 позиций. Самое дорогое блюдо — утка по-пекински за 1775 рублей.







Порция рамена за 577 рублей





Денис Иванов признаёт, что нынешнее меню «Азиатиш» не окончательное.







«Мы будем смотреть за тем, как что нравится публике, а что — нет, и в соответствии с этим корректировать список блюд. Для нас самих пока это эксперимент», — говорит ресторатор.







Иероглифы на стенах повторяют вывески на заведениях общепита: закуски, пельмени, лапша, димсамы





«Азиатиш» — первый проект Иванова с паназиатской кухней в Новосибирске. В Москве, впрочем, у ресторатора работает уже два заведения похожего формата, однако полностью сконцентрированных на японской кухне.







Сам Иванов объясняет своё решение запустить для родного города новый формат сомнениями в том, что чисто японское заведение не будет пользоваться в Новосибирске достаточным спросом.







От холла гостиницы кафе отделяет прозрачная стена





«Азиатиш» стало одним из целой череды новых заведений с кухней стран Юго-Восточной Азии. Так, в октябре открылась уже вторая точка вьетнамского фастфуда Kung Pho. Чуть раньше начали работать кафе No Spicy, Please и Pho. А до конца осени должны появиться ещё заведения Dimsum Bao и «Ичибан».

