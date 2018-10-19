Денис Иванов открыл в холле отеля кафе в стиле азиатской уличной закусочной

Кафе «Азиатиш» открылось в гостинице сети «Азимут»

Интерьер заведения стилизован под уличную закусочную 
Интерьер заведения стилизован под уличную закусочную 


В здании гостиницы «Азимут» начало работать кафе «Азиатиш». Заведение открыла компания Дениса Иванова.


Заведение заняло часть холла гостиницы 
Заведение заняло часть холла гостиницы 


«Азиатиш» заняло часть холла отеля, где раньше работал лобби-бар. Попасть в него можно напрямую с улицы или из внутреннего коридора гостиницы. От холла зал отгорожен прозрачной стеной, так что в этой части заведения создаётся эффект уличной закусочной. Эта идея нашла выражение и в интерьере. Барная стойка оформлена пластиковыми ящиками из-под напитков, а над частью зала сделан навес из стилизованных деревянных коробок. Поверхность части столов покрыта кафельной плиткой, как это принято в недорогих азиатских закусочных.


Для постановки меню в заведение пригласили китайского повара, к которому пришлось приставить переводчика
Для постановки меню в заведение пригласили китайского повара, к которому пришлось приставить переводчика


«Азиатиш» называется заведением «всеазиатской кухни» (более привычное определение — паназиатская). Блюда в меню разбиты на пять групп по основным национальным кухням Юго-Восточной Азии: Китай, Япония, Таиланд, Вьетнам и Корея. В каждой группе имеются закуски и салаты (от 187 рублей), супы (от 457 рублей) и горячие блюда (от 237 рублей). 


Для того, чтобы обозначить страну происхождения, в заведении есть маленькие флажки
Для того, чтобы обозначить страну происхождения, в заведении есть маленькие флажки


Так, Китай, например, представляют кисло-сладкий суп с креветками и сибас на пару, в японском разделе — два вида рамена и гёдза, Вьетнам представлен супом фо и рисовой лапшой на воке и так далее. Всего в меню порядка 60 позиций. Самое дорогое блюдо — утка по-пекински за 1775 рублей.


Порция рамена за 577 рублей
Порция рамена за 577 рублей


Денис Иванов признаёт, что нынешнее меню «Азиатиш» не окончательное.


«Мы будем смотреть за тем, как что нравится публике, а что — нет, и в соответствии с этим корректировать список блюд. Для нас самих пока это эксперимент», — говорит ресторатор.


Иероглифы на стенах повторяют вывески на заведениях общепита: закуски, пельмени, лапша, димсамы
Иероглифы на стенах повторяют вывески на заведениях общепита: закуски, пельмени, лапша, димсамы


«Азиатиш» — первый проект Иванова с паназиатской кухней в Новосибирске. В Москве, впрочем, у ресторатора работает уже два заведения похожего формата, однако полностью сконцентрированных на японской кухне.


Сам Иванов объясняет своё решение запустить для родного города новый формат сомнениями в том, что чисто японское заведение не будет пользоваться в Новосибирске достаточным спросом.


От холла гостиницы кафе отделяет прозрачная стена
От холла гостиницы кафе отделяет прозрачная стена


«Азиатиш» стало одним из целой череды новых заведений с кухней стран Юго-Восточной Азии. Так, в октябре открылась уже вторая точка вьетнамского фастфуда Kung Pho. Чуть раньше начали работать кафе No Spicy, Please и Pho. А до конца осени должны появиться ещё заведения Dimsum Bao и «Ичибан».

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