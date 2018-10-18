Из «Сибирского Молла» вывели всех посетителей: на месте работают спасатели и полиция

Эвакуацию из здания начали проводить около 21:30

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Эвакуация в ТРЦ Сибирский Молл началась около 21:30
Эвакуация в ТРЦ Сибирский Молл началась около 21:30


Вечером 18 октября из ТРЦ «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска эвакуировали всех посетителей и работников.


По информации очевидцев в социальных сетях, эвакуация из ТРЦ началась около 21:30. 


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, предполагаемой причиной эвакуации стала возможность минирования. 


Из ТРЦ вывели всех посетителей и сотрудников
Из ТРЦ вывели всех посетителей и сотрудников


«Мы реагируем на вызовы. Уточнять нужно у полиции, так как предполагается минирование», — коротко прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.


Внутри здания кинологи с собаками


Кроме ТРЦ «Сибирский Молл» эвакуацию провели в здании № 1 на улице Ленина, в Центральном районе города.


«Эвакуация началась в 22:17. Стандартное объявление о пожарной тревоге и призыв немедленно покинуть здание. Все спокойно вышли, немного смутили охранники — они не помогали, а просто бегали туда-обратно. А сейчас ТЦ обтянули лентами и, судя по всему, внутри кинологи с собаками ищут взрывное устройство. Судя по всему, опять "телефонные террористы"», — описал ситуацию очевидец Всеволод.


Эвакуацию провели в здании № 1 на улице Ленина
Эвакуацию провели в здании № 1 на улице Ленина


В областном управлении МВД пообещали прокомментировать ситуацию позднее.


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«Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета, сотрудники полиции с кинологами выезжали на место. Никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан обнаружено не было», — сообщили корреспонденту НГС в МВД по Новосибирской области.


Недавно, 11 сентября, в городе уже была похожая ситуация: в офис Сбербанка на проспекте Карла Маркса, 22 возле Новосибирского государственного технического университета перестали пускать посетителей — очевидцы сообщали, что из банка всех вывели. 


Корреспондент НГС дошел до  "Ауры", сейчас там нет специальной техники.


Из «Сибирского Молла» вывели всех посетителей: на месте работают спасатели и полиция (видео)


Из «Сибирского Молла» вывели всех посетителей: на месте работают спасатели и полиция (видео)


Мы выяснили, что было на самом деле: 


"18 октября в 21:15 в ТРЦ «АУРА» прибыла пожарная охрана в связи с сообщением, что заминированы все рестораны «Рыба.Рис» в Новосибирске. В 21:18 в торговый центр приехал наряд полиции. В 20:20 сотрудники торгового центра совместно с пожарной охраной, полицией и кинологической службой проверили помещение и не обнаружили посторонних и подозрительных предметов. В настоящий момент ТРЦ «АУРА» работает в штатном режиме", — сообщила Анна Уварова, представитель внешней пресс-службы ТРЦ "Аура".


Сотрудница ТРЦ "Аура" Екатерина также опровергает информацию о эвакуации: 


"Я была там с 13 до 22:30, я там работаю. Нас не выводили и об эвакуации не объявляли".


По информации из социальных сетей, эвакуация также была в ТРЦ "Аура": пользователи сети "Вконтакте" заявляют, что из здания вывели около 400 человек. Однако дежурный сотрудник отдела информации и общественных связей МВД опроверг эту информацию:


"Никакой эвакуации в "Ауре" не было, у нас такой информации нет", — сказал дежурный. 


Если вы стали свидетелем эвакуации в торгом центре или в другом общественном месте — присылайте нам фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!


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