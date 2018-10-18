Из «Сибирского Молла» вывели всех посетителей: на месте работают спасатели и полиция
Эвакуацию из здания начали проводить около 21:30
Вечером 18 октября из ТРЦ «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска эвакуировали всех посетителей и работников.
По информации очевидцев в социальных сетях, эвакуация из ТРЦ началась около 21:30.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, предполагаемой причиной эвакуации стала возможность минирования.
«Мы реагируем на вызовы. Уточнять нужно у полиции, так как предполагается минирование», — коротко прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.
Кроме ТРЦ «Сибирский Молл» эвакуацию провели в здании
«Эвакуация началась в 22:17. Стандартное объявление о пожарной тревоге и призыв немедленно покинуть здание. Все спокойно вышли, немного смутили охранники — они не помогали, а просто бегали туда-обратно. А сейчас ТЦ обтянули лентами и, судя по всему, внутри кинологи с собаками ищут взрывное устройство. Судя по всему, опять "телефонные террористы"», — описал ситуацию очевидец Всеволод.
В областном управлении МВД пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
Обновлено:
«Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета, сотрудники полиции с кинологами выезжали на место. Никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан обнаружено не было», — сообщили корреспонденту НГС в МВД по Новосибирской области.
Недавно, 11 сентября, в городе уже была похожая ситуация: в офис Сбербанка на проспекте Карла Маркса, 22 возле Новосибирского государственного технического университета перестали пускать посетителей — очевидцы сообщали, что из банка всех вывели.
Корреспондент НГС дошел до "Ауры", сейчас там нет специальной техники.
Мы выяснили, что было на самом деле:
"18 октября в 21:15 в ТРЦ «АУРА» прибыла пожарная охрана в связи с сообщением, что заминированы все рестораны «Рыба.Рис» в Новосибирске. В 21:18 в торговый центр приехал наряд полиции. В 20:20 сотрудники торгового центра совместно с пожарной охраной, полицией и кинологической службой проверили помещение и не обнаружили посторонних и подозрительных предметов. В настоящий момент ТРЦ «АУРА» работает в штатном режиме", — сообщила Анна Уварова, представитель внешней пресс-службы ТРЦ "Аура".
Сотрудница ТРЦ "Аура" Екатерина также опровергает информацию о эвакуации:
"Я была там с 13 до 22:30, я там работаю. Нас не выводили и об эвакуации не объявляли".
По информации из социальных сетей, эвакуация также была в ТРЦ "Аура": пользователи сети "Вконтакте" заявляют, что из здания вывели около 400 человек. Однако дежурный сотрудник отдела информации и общественных связей МВД опроверг эту информацию:
"Никакой эвакуации в "Ауре" не было, у нас такой информации нет", — сказал дежурный.
Если вы стали свидетелем эвакуации в торгом центре или в другом общественном месте — присылайте нам фото и видео через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
В нашем Instagram уже больше 45 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!
Александр Сильченко
Фото vk.com/act54 (1, 2), Маша Вьюн (3), Дарья Януш (4, 5)