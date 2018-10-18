Из «Сибирского Молла» вывели всех посетителей: на месте работают спасатели и полиция

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Эвакуация в ТРЦ Сибирский Молл началась около 21:30





Вечером 18 октября из ТРЦ «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска эвакуировали всех посетителей и работников.





По информации очевидцев в социальных сетях, эвакуация из ТРЦ началась около 21:30.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, предполагаемой причиной эвакуации стала возможность минирования.





Из ТРЦ вывели всех посетителей и сотрудников





«Мы реагируем на вызовы. Уточнять нужно у полиции, так как предполагается минирование», — коротко прокомментировал ситуацию начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.







Внутри здания кинологи с собаками





Кроме ТРЦ «Сибирский Молл» эвакуацию провели в здании № 1 на улице Ленина, в Центральном районе города.





«Эвакуация началась в 22:17. Стандартное объявление о пожарной тревоге и призыв немедленно покинуть здание. Все спокойно вышли, немного смутили охранники — они не помогали, а просто бегали туда-обратно. А сейчас ТЦ обтянули лентами и, судя по всему, внутри кинологи с собаками ищут взрывное устройство. Судя по всему, опять "телефонные террористы"», — описал ситуацию очевидец Всеволод.







Эвакуацию провели в здании № 1 на улице Ленина





В областном управлении МВД пообещали прокомментировать ситуацию позднее.





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«Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета, сотрудники полиции с кинологами выезжали на место. Никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан обнаружено не было», — сообщили корреспонденту НГС в МВД по Новосибирской области.





Недавно, 11 сентября, в городе уже была похожая ситуация: в офис Сбербанка на проспекте Карла Маркса, 22 возле Новосибирского государственного технического университета перестали пускать посетителей — очевидцы сообщали, что из банка всех вывели.







23:52

Корреспондент НГС дошел до "Ауры", сейчас там нет специальной техники.













23:46

Мы выяснили, что было на самом деле:





"18 октября в 21:15 в ТРЦ «АУРА» прибыла пожарная охрана в связи с сообщением, что заминированы все рестораны «Рыба.Рис» в Новосибирске. В 21:18 в торговый центр приехал наряд полиции. В 20:20 сотрудники торгового центра совместно с пожарной охраной, полицией и кинологической службой проверили помещение и не обнаружили посторонних и подозрительных предметов. В настоящий момент ТРЦ «АУРА» работает в штатном режиме", — сообщила Анна Уварова, представитель внешней пресс-службы ТРЦ "Аура".







23:32

Сотрудница ТРЦ "Аура" Екатерина также опровергает информацию о эвакуации:





"Я была там с 13 до 22:30, я там работаю. Нас не выводили и об эвакуации не объявляли".





23:30

По информации из социальных сетей, эвакуация также была в ТРЦ "Аура": пользователи сети "Вконтакте" заявляют, что из здания вывели около 400 человек. Однако дежурный сотрудник отдела информации и общественных связей МВД опроверг эту информацию:





"Никакой эвакуации в "Ауре" не было, у нас такой информации нет", — сказал дежурный.





22:58

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