На Северном объезде разгорелся пожар

Огонь распространился на территории СНТ

Пожар случился недалеко от СНТ «Недра-3»
Пожар случился недалеко от СНТ «Недра-3»

Сегодня вечером, 18 октября, недалеко от Северного объезда загорелся дачный посёлок — зарево видно за несколько километров. 


«Может, это и не дома горят, а лес. Это за Криводановкой, ближе к Северному объезду. Ближе к бору», — сообщил корреспонденту НГС очевидец пожара Виталий.


Как сообщил очевидец Виталий, пожар вспыхнул около СНТ «Недра» в Коченёвском районе области.


Пожар видно за несколько километров


Ещё один серьёзный пожар произошёл 1 октября в Мочище — тогда на его ликвидацию понадобилось больше 7 часов.

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