На Северном объезде разгорелся пожар
Огонь распространился на территории СНТ
Сегодня вечером, 18 октября, недалеко от Северного объезда загорелся дачный посёлок — зарево видно за несколько километров.
«Может, это и не дома горят, а лес. Это за Криводановкой, ближе к Северному объезду. Ближе к бору», — сообщил корреспонденту НГС очевидец пожара Виталий.
Как сообщил очевидец Виталий, пожар вспыхнул около СНТ «Недра» в Коченёвском районе области.
Ещё один серьёзный пожар произошёл 1 октября в Мочище — тогда на его ликвидацию понадобилось больше 7 часов.
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Елизавета Милованова
Скриншот видео
Видео очевидца