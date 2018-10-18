На Северном объезде разгорелся пожар

Пожар случился недалеко от СНТ «Недра-3»

Сегодня вечером, 18 октября, недалеко от Северного объезда загорелся дачный посёлок — зарево видно за несколько километров.





«Может, это и не дома горят, а лес. Это за Криводановкой, ближе к Северному объезду. Ближе к бору», — сообщил корреспонденту НГС очевидец пожара Виталий.





Как сообщил очевидец Виталий, пожар вспыхнул около СНТ «Недра» в Коченёвском районе области.





Пожар видно за несколько километров





Ещё один серьёзный пожар произошёл 1 октября в Мочище — тогда на его ликвидацию понадобилось больше 7 часов.