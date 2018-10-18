Грузовик с мороженым попал в аварию на Ипподромской: погибла девушка
Водитель врезался в световую опору
Сегодня, 18 октября, в 20:00 на улице Ипподромской в Центральном районе Новосибирска грузовик Hyundai попал в ДТП — он наехал на световую опору. По информации МВД по Новосибирской области, в аварии погибла 25-летняя девушка.
«Мы ехали в той же полосе движения, что и грузовик. Мы спускались с Фрунзе на Ипподромскую. Только спустились, буквально проезжаем 100 метров, перед нами искра. Чуть ближе подъехали, грузовик в столб влетел. Мы остановили, начали тоже люди останавливаться. Мы выскочили из машины, подбежали к грузовику, рядом водитель бегал. Он молчал, он в шоке был. Он бегал вокруг грузовика, вокруг кабины, пытался двери открыть. Той стороной, которой он влетел, — там сидела пассажирка, и удар пришёлся прямо в неё», — рассказала корреспонденту НГС очевидица аварии Юлия Александрова.
Как пояснила очевидица, когда спасатели открыли двери грузовика — девушка была уже мертва. Водителя увезли в больницу на скорой помощи.
«Девушка скончалась, а водитель до приезда ГИБДД был доставлен в больницу», — рассказали в МВД по Новосибирской области.
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Елизавета Милованова
Фото Юлии Александровой (1), Владислава Савченкова (2)