Новосибирец не смог дождаться автобуса — перевозчик сказал, что теперь он ходит 3 дня в неделю
По словам перевозчика, на маршруте не хватает водителей
Новосибирец Владимир Запрягаев потерял автобус, который ходит по маршруту
«Пользовался бы каждый день, потому что сейчас стал учиться на левом берегу, он мне к месту будет. <…> Маршрутка стоит 50 рублей, автобус — 19, можно иногда 50 рублей и потратить. Но когда стал учиться на том берегу, появилась необходимость в автобусе. <…> Там один перевозчик ещё как-то заботился об автобусе — иногда не было водителя, иногда был водитель; если был, то на три дня. Тут завтра будет ровно три недели, как у них вообще водителей, судя по всему, нет», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Запрягаев.
Как пояснил Владимир Запрягаев, летом он писал о проблеме в электронную приемную мэра и ЦУГАЭТ — тогда автобусы ещё ходили по маршруту, но их было мало. В мэрии признали, что нормы перевозок не соблюдены, что маршрут взят на особый контроль.
Сейчас, по данным сайта ЦУГАЭТ, на этом маршруте от остановки «Общественный торговый центр» в Советском районе Новосибирска до «МЕГИ» работают два перевозчика — ИП Прилукова И.А. и ООО «Регион-Автоцентр».
«Он (маршрут) не исчез, просто на данный момент просто нет водителей, автобусы-то есть. У нас автобус ходит три раза в неделю, только самое большое выпустить могу. Нет у нас возможности — мы свои денюжки вкладываем, оплачиваем бензин. Ждём повышения цен, может быть, стабилизируется и найдём водителей. Ну убыточный маршрут», — объяснила корреспонденту НГС директор ИП Ирина Прилукова.
Как рассказала Ирина Прилукова, обычно по маршруту от её компании ходит три автобуса, но из-за убыточности маршрута и зарплаты водителей очень трудно найти.
Связаться с представителем второго перевозчика и ООО «Регион-Автоцентр» не удалось.
Летом власти Новосибирска изменили маршрут автобуса, который ходил до «Матрёшкина двора», — теперь его конечная остановка на Затулинском жилмассиве.
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Елизавета Милованова
Фото Владимира Запрягаева