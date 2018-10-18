Новосибирец не смог дождаться автобуса — перевозчик сказал, что теперь он ходит 3 дня в неделю

Теперь автобус ходит только три дня в неделю — в понедельник, среду и пятницу

Новосибирец Владимир Запрягаев потерял автобус, который ходит по маршруту № 11, — он утверждает, что пассажиры не могут его дождаться уже вторую неделю.







«Пользовался бы каждый день, потому что сейчас стал учиться на левом берегу, он мне к месту будет. <…> Маршрутка стоит 50 рублей, автобус — 19, можно иногда 50 рублей и потратить. Но когда стал учиться на том берегу, появилась необходимость в автобусе. <…> Там один перевозчик ещё как-то заботился об автобусе — иногда не было водителя, иногда был водитель; если был, то на три дня. Тут завтра будет ровно три недели, как у них вообще водителей, судя по всему, нет», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Запрягаев.







Как пояснил Владимир Запрягаев, летом он писал о проблеме в электронную приемную мэра и ЦУГАЭТ — тогда автобусы ещё ходили по маршруту, но их было мало. В мэрии признали, что нормы перевозок не соблюдены, что маршрут взят на особый контроль.







Сейчас, по данным сайта ЦУГАЭТ, на этом маршруте от остановки «Общественный торговый центр» в Советском районе Новосибирска до «МЕГИ» работают два перевозчика — ИП Прилукова И.А. и ООО «Регион-Автоцентр».







«Он (маршрут) не исчез, просто на данный момент просто нет водителей, автобусы-то есть. У нас автобус ходит три раза в неделю, только самое большое выпустить могу. Нет у нас возможности — мы свои денюжки вкладываем, оплачиваем бензин. Ждём повышения цен, может быть, стабилизируется и найдём водителей. Ну убыточный маршрут», — объяснила корреспонденту НГС директор ИП Ирина Прилукова.







Как рассказала Ирина Прилукова, обычно по маршруту от её компании ходит три автобуса, но из-за убыточности маршрута и зарплаты водителей очень трудно найти.





Связаться с представителем второго перевозчика и ООО «Регион-Автоцентр» не удалось.







Летом власти Новосибирска изменили маршрут автобуса, который ходил до «Матрёшкина двора», — теперь его конечная остановка на Затулинском жилмассиве.