Часть микрорайона на Первомайке осталась без света и воды

Вместе с этим отключили и отопление

Без света остались несколько многоэтажек

Часть микрорайона «Березовое» в Первомайском районе Новосибирска осталась без света и воды — вместе с этим жителям отключили и отопление.





«Коммунальная авария в Первомайском районе. Без света, без горячей и холодной воды и без отопления остались жители микрорайона "Берёзовое"», — сообщил в редакцию НГС местный житель.





По словам местной жительницы Александры Трофименко, из-за коммунальной аварии без света, воды и отопления остались жители улиц Одоевского и Твардовского.





«У нас в 18:30 вырубился свет во всём микрорайоне. Через 10 минут свет включился, у меня конкретно, в моей половине дома да. Я потом выглянула на улицу, а в половине домов света так и нет. В конкретно моём доме тоже нет света – во второй половине. Люди застряли на Твардосвкого в лифте из-за отключения», — рассказала Александра Трофименко.





Свет, а с ним вода и тепло появились только в половине дома №1/10 на улице Одоевского

Как уточнила местная жительница, каждый раз при отключении света в многоэтажках отключают также воду и отопление.







Связаться с управляющей компанией корреспонденту НГС не удалось.





Коммунальные аварии в Первомайском районе происходят не первый раз — власти даже создавали специальную рабочую группу для решения этой проблемы.