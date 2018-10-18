Часть микрорайона на Первомайке осталась без света и воды
Вместе с этим отключили и отопление
Часть микрорайона «Березовое» в Первомайском районе Новосибирска осталась без света и воды — вместе с этим жителям отключили и отопление.
«Коммунальная авария в Первомайском районе. Без света, без горячей и холодной воды и без отопления остались жители микрорайона "Берёзовое"», — сообщил в редакцию НГС местный житель.
По словам местной жительницы Александры Трофименко, из-за коммунальной аварии без света, воды и отопления остались жители улиц Одоевского и Твардовского.
«У нас в 18:30 вырубился свет во всём микрорайоне. Через 10 минут свет включился, у меня конкретно, в моей половине дома да. Я потом выглянула на улицу, а в половине домов света так и нет. В конкретно моём доме тоже нет света – во второй половине. Люди застряли на Твардосвкого в лифте из-за отключения», — рассказала Александра Трофименко.
Как уточнила местная жительница, каждый раз при отключении света в многоэтажках отключают также воду и отопление.
Связаться с управляющей компанией корреспонденту НГС не удалось.
Коммунальные аварии в Первомайском районе происходят не первый раз — власти даже создавали специальную рабочую группу для решения этой проблемы.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Елизавета Милованова
Фото Александры Трофименко