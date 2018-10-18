Часть микрорайона на Первомайке осталась без света и воды

Вместе с этим отключили и отопление

Без света остались несколько многоэтажек
Без света остались несколько многоэтажек

Часть микрорайона «Березовое» в Первомайском районе Новосибирска осталась без света и воды — вместе с этим жителям отключили и отопление.


«Коммунальная авария в Первомайском районе. Без света, без горячей и холодной воды и без отопления остались жители микрорайона "Берёзовое"», — сообщил в редакцию НГС местный житель.


По словам местной жительницы Александры Трофименко, из-за коммунальной аварии без света, воды и отопления остались жители улиц Одоевского и Твардовского.


«У нас в 18:30 вырубился свет во всём микрорайоне. Через 10 минут свет включился, у меня конкретно, в моей половине дома да. Я потом выглянула на улицу, а в половине домов света так и нет. В конкретно моём доме тоже нет света – во второй половине. Люди застряли на Твардосвкого в лифте из-за отключения», — рассказала Александра Трофименко. 


Свет, а с ним вода и тепло появились только в половине дома №1/10 на улице Одоевского 
Свет, а с ним вода и тепло появились только в половине дома №1/10 на улице Одоевского 

Как уточнила местная жительница, каждый раз при отключении света в многоэтажках отключают также воду и отопление.


Связаться с управляющей компанией корреспонденту НГС не удалось.


Коммунальные аварии в Первомайском районе происходят не первый раз — власти даже создавали специальную рабочую группу для решения этой проблемы.

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