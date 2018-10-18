Скорбим вместе с Керчью: новосибирцы принесли цветы к часовне на Красном проспекте
На крыльце часовни лежат красные гвоздики и горят свечи
Новосибирцы принесли цветы к часовне на Красном проспекте в знак скорби о погибших во время нападения на политехнический колледж в Керчи.
По наблюдениям корреспондента НГС, вечером 18 октября на крыльце часовни Николая Чудотворца лежала пара десятков красных гвоздик и горели свечи.
Нести цветы к часовне в память о жертвах керченской трагедии призвал горожан мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщили в пресс-центре мэрии.
Накануне днём в политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Сразу было известно о гибели десяти человек и около пятидесяти пострадавших. Позже стало известно, что помимо взрыва в колледже была и стрельба. Имя стрелка официально назвал Следственный комитет: это студент колледжа Владислав Росляков.
Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт», позже его переквалифицировали на «Убийство двух и более лиц».
Сегодня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщило, что число погибших при нападении на керченский колледж увеличилось до 21 человека. А мэр Анатолий Локоть объявил, что после инцидента в Керчи в учебных заведениях Новосибирска пройдут проверки безопасности.
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Ольга Хмелевская
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