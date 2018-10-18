Скорбим вместе с Керчью: новосибирцы принесли цветы к часовне на Красном проспекте

Новосибирск присоединился к скорби о погибших во время стрельбы и взрыва в керченском колледже

Новосибирцы принесли цветы к часовне на Красном проспекте в знак скорби о погибших во время нападения на политехнический колледж в Керчи.







По наблюдениям корреспондента НГС, вечером 18 октября на крыльце часовни Николая Чудотворца лежала пара десятков красных гвоздик и горели свечи.







Нести цветы к часовне в память о жертвах керченской трагедии призвал горожан мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщили в пресс-центре мэрии.







Накануне днём в политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв. Сразу было известно о гибели десяти человек и около пятидесяти пострадавших. Позже стало известно, что помимо взрыва в колледже была и стрельба. Имя стрелка официально назвал Следственный комитет: это студент колледжа Владислав Росляков.







Изначально следователи возбудили уголовное дело по статье «Теракт», позже его переквалифицировали на «Убийство двух и более лиц».







Сегодня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава сообщило, что число погибших при нападении на керченский колледж увеличилось до 21 человека. А мэр Анатолий Локоть объявил, что после инцидента в Керчи в учебных заведениях Новосибирска пройдут проверки безопасности.