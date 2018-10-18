Новосибирский завод передал военным два новых бомбардировщика
Су-34 сделаны по госооборонзаказу
В Новосибирске собрали два новых бомбардировщика Су-34 — их уже передали Воздушно-космическим силам РФ.
Об этом сегодня, 18 октября, сообщило агентство «Интерфакс-АВН» со ссылкой на осведомлённый источник.
«Новосибирский авиационный завод передал военным еще два бомбардировщика Су-34 по гособоронзаказу 2018 года», — сказал собеседник агентства.
По его информации, в этом году ВКС РФ получили уже восемь самолётов Су-34 — два из них были переданы в январе по гособоронзаказу 2017 года, ещё четыре уже по заказу 2018 года были поставлены в мае–июле.
«Как сообщалось, все новые бомбардировщики пополнили авиаполк ЦВО в Челябинской области. Прежде чем перебазироваться к месту постоянной дислокации, Су-34 отправляются в Липецкий центр боевого применения фронтовой авиации, где военные летчики проходят обучение на новых машинах», — сообщает агентство.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова