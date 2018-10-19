Футболист из Новосибирска стал серебряным призёром юношеской Олимпиады

Матч между Россией и Бразилией закончился со счётом 4:1 в пользу Бразилии

18-летний Данил Самусенко вошёл в сборную России в мае этого года
18-летний Данил Самусенко вошёл в сборную России в мае этого года


Игрок новосибирского мини-футбольного клуба «Сибиряк» Данил Самусенко стал серебряным призёром III летних юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, сообщается на официальном сайте ЮОИ. В финале сборная России встретилась с бразильскими футболистами — матч за золото закончился со счётом 4:1 в пользу Бразилии. 


Единственный гол сборной России забил Данил Самусенко. 


В полуфинале сборная России обыграла команду Египта со счётом 3:1.


В прошлую пятницу пловец из Новосибирска Даниил Марков завоевал серебряную медаль юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе. Старты пловцов закончились в эти выходные. Всего Даниил Марков завоевал 6 медалей — 2 серебряных в личном зачёте, одно серебро и 3 золота в составе национальной сборной.

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