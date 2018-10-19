Футболист из Новосибирска стал серебряным призёром юношеской Олимпиады

В прошлую пятницу пловец из Новосибирска Даниил Марков завоевал серебряную медаль юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе. Старты пловцов закончились в эти выходные. Всего Даниил Марков завоевал 6 медалей — 2 серебряных в личном зачёте, одно серебро и 3 золота в составе национальной сборной.

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Дарья Януш

Фото ПМФК «Сибиряк»

