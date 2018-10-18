На новосибирских АЗС подорожали бензин и дизельное топливо

У двух сетей заправок дизель подорожал на 1 рубль, бензин — на 30–70 копеек

Слева фото с заправки на Фабричной, 57 сделано 16 октября, справа — 17 октября на Тайгинской,18





На новосибирских АЗС вновь начали дорожать бензин и дизельное топливо.





Как рассказала оператор АЗС «Энергия» на Тайгинской, 18, повышение цен произошло сегодня, 18 октября. Все марки бензина на этих заправках подорожали на 50 копеек, дизельное топливо — на 1 рубль.







В сети заправок «Прайм» бензин и дизель подорожали ещё 16 октября





Также на 1 рубль подорожало дизельное топливо в сети АЗС «Прайм» — в ночь с 15 на 16 октября дизельное топливо выросло в цене на 1 рубль. Цена бензина Prime 92 увеличилась на 40 копеек, 92-й «регуляр» и Prime 95 — на 30 копеек, Prime 98 прибавил в цене 70 копеек.





В начале недели Счётная палата РФ заявила, что с 1 января 2019 года цены на бензин могут резко пойти вверх — по подсчётам нефтетрейдеров, стоимость литра топлива может подорожать на 4,4 рубля.