То снег, то ветер: в Новосибирске задержится неустойчивая погода

Теплее всего будет в конце выходных

В воскресенье воздух прогреется до +9 градусов
В воскресенье воздух прогреется до +9 градусов


Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие три дня: самым тихим днём будет суббота.


Сегодня днём, 19 октября, температура поднимется до +5...+7 градусов, рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова. 


Накануне о сильном ветре предупреждали мэрия и МЧС. Сегодня днём, по информации Виноградовой, он ослабеет до 4–9 м/с, в порывах до 14 м/с (на ночь синоптики передавали 10–15 м/с, местами до 20 м/с). Это связано с тем, что циклон с Атлантики отходит на восток. 


Днём в отдельных районах будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. 


В субботу, 20 октября, осадки также вероятны, преимущественно в виде мокрого снега, днём — с дождём. Ветер ослабеет до 3–8 м/с. Температура ночью будет около 0 градусов, днём также около +5 градусов.


В воскресенье, 21 октября, ночью будет без осадков. Днём местами небольшой дождь, юго-западный ветер 5–10 м/с, днём местами порывы до 16 м/с. Температура ночью составит 0…–2 градуса, а днём +7…+9 градусов.


«А в воскресенье днём снова на подходе очередной циклон, он уже будет более тёплый, температуры будут немножко выше: +7…+9 — на воскресенье, и по области до +10. Но снова начнётся ветер днём с приближением следующего циклона. Такой неустойчивый характер погоды пока сохраняется, но зато не холодно — морозов нет пока», — добавила Марина Виноградова.

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