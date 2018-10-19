Фото с полуобнажёнными новосибирцами на сеновале попало на обложку нью-йоркского журнала
Снимок сделан в Бердске, но опубликован в популярном издании в США
Фотография с шестью татуированными новосибирцами, сделанная на сеновале в Бердске, попала на обложку октябрьского номера журнала 7Hues Magazine, который выходит в Нью-Йорке.
«Мне кажется, об этом проекте я рассказала всем в своем окружении, и его ждали, как ждала и я. Маленькая мечта осуществилась, и её оценили», — рассказала корреспонденту НГС автор фото Евгения Бурило.
По словам 22-летнего автора снимка, она сама скинула фотографию для нью-йоркского журнала. Гонорар в таких случаях не предусмотрен, Евгения Бурило называет это хорошей возможностью для портфолио.
«Работа для журналов — это редко коммерция. Скорее, история о творчестве и самовыражении», — подчеркнула фотограф.
Такие фотосессии, по словам Евгении, занимают практически целый день, включая сборы, работу визажиста.
Есть в портфолио девушки и другие работы для глянца: журнал ELOQUE Magazine брал снимок с мужчиной в гигантский шляпе и красавицей-блондинкой, которая держит его за руку.
Другой известный фотограф из Новосибирска — Алексей Казанцев — победил в международном конкурсе 35AWARDS, его признали лучшим портретистом. Он фотографирует только красоток — на одном из его фото запечатлена необычная рыжая девушка.
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Евгения Замошникова
Фото предоставлено Евгенией Бурило