Боевые вертолёты будут целый месяц летать по ночам в Новосибирской области

Необычные учения устроили военные

Вертолётчики будут тренироваться в очках ночного видения 
Вертолётчики будут тренироваться в очках ночного видения 

Сегодня в Новосибирской области начинаются необычные военные учения — на протяжении месяца вертолёты будут летать без освещения и опознавательных сигналов.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, в учениях будут участвовать свыше 100 человек лётного и инженерно-технического состава. 


«Около 20 вертолетов Ми-24П, Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-8МТВ-5», — перечислили в пресс-службе ЦВО технику, которую задействуют в учениях.


На малых высотах у вертолётов полностью будут отключать приборы освещения и внешние опознавательные сигналы.


В пресс-службе ведомства уточнили, что аналогичные учения начались в Свердловской области. «Это подготовка экипажей армейской авиации с использованием очков ночного видения. [Они выполнят] практические полёты по обнаружению целей в тёмное время суток в сложных метеорологических условиях», — пояснили в пресс-службе.


Учения авиации проходили в Новосибирской области в конце июля — тогда ночная тренировка была организована для лётчиков, только окончивших авиационный вуз.

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