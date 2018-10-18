Боевые вертолёты будут целый месяц летать по ночам в Новосибирской области
Необычные учения устроили военные
Сегодня в Новосибирской области начинаются необычные военные учения — на протяжении месяца вертолёты будут летать без освещения и опознавательных сигналов.
Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, в учениях будут участвовать свыше 100 человек лётного и инженерно-технического состава.
«Около 20 вертолетов Ми-24П, Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-8МТВ-5», — перечислили в пресс-службе ЦВО технику, которую задействуют в учениях.
На малых высотах у вертолётов полностью будут отключать приборы освещения и внешние опознавательные сигналы.
В пресс-службе ведомства уточнили, что аналогичные учения начались в Свердловской области. «Это подготовка экипажей армейской авиации с использованием очков ночного видения. [Они выполнят] практические полёты по обнаружению целей в тёмное время суток в сложных метеорологических условиях», — пояснили в пресс-службе.
Учения авиации проходили в Новосибирской области в конце июля — тогда ночная тренировка была организована для лётчиков, только окончивших авиационный вуз.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дмитрий Здорников
Фото Александра Ощепкова