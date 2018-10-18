Боевые вертолёты будут целый месяц летать по ночам в Новосибирской области

Вертолётчики будут тренироваться в очках ночного видения

Сегодня в Новосибирской области начинаются необычные военные учения — на протяжении месяца вертолёты будут летать без освещения и опознавательных сигналов.





Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе Центрального военного округа, в учениях будут участвовать свыше 100 человек лётного и инженерно-технического состава.





«Около 20 вертолетов Ми-24П, Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-8МТВ-5», — перечислили в пресс-службе ЦВО технику, которую задействуют в учениях.





На малых высотах у вертолётов полностью будут отключать приборы освещения и внешние опознавательные сигналы.





В пресс-службе ведомства уточнили, что аналогичные учения начались в Свердловской области. «Это подготовка экипажей армейской авиации с использованием очков ночного видения. [Они выполнят] практические полёты по обнаружению целей в тёмное время суток в сложных метеорологических условиях», — пояснили в пресс-службе.





Учения авиации проходили в Новосибирской области в конце июля — тогда ночная тренировка была организована для лётчиков, только окончивших авиационный вуз.