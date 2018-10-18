Врача отдали под суд за операцию, после которой у сибирячки отказали почки
После этого пациентке пришлось перенести ещё несколько операций
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которая по ошибке повредила своей пациентке здоровый орган.
По информации пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, сейчас акушера-гинеколога обвиняют по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По версии следствия, 22 июня прошлого года в ходе плановой операции по удалению кисты 28-летняя врач ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ», накладывая швы, ушила мочеточники 42-летней пациентке Оксане Бугояк.
После этого пациентка перенесла еще несколько операций, чтобы избавиться от последствий врачебной ошибки.
Во время расследования следователи провели две комплексные судмедэкспертизы. В результате они выяснили, что из-за врачебной ошибки у пациентки наступило нарушение функции почек.
«По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением прокурором Краснозёрского района Новосибирской области направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Оксаной Бугояк