Врача отдали под суд за операцию, после которой у сибирячки отказали почки

После этого пациентке пришлось перенести ещё несколько операций

После операции в Краснозёрской районной больнице у Оксаны Бугояк отказали почки

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которая по ошибке повредила своей пациентке здоровый орган.







По информации пресс-службы СУ СК России по Новосибирской области, сейчас акушера-гинеколога обвиняют по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).





По версии следствия, 22 июня прошлого года в ходе плановой операции по удалению кисты 28-летняя врач ГБУЗ НСО «Краснозерская ЦРБ», накладывая швы, ушила мочеточники 42-летней пациентке Оксане Бугояк.





После этого пациентка перенесла еще несколько операций, чтобы избавиться от последствий врачебной ошибки.





Во время расследования следователи провели две комплексные судмедэкспертизы. В результате они выяснили, что из-за врачебной ошибки у пациентки наступило нарушение функции почек.





«По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением прокурором Краснозёрского района Новосибирской области направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.



