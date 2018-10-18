Нападающий «Сибири» вызван в молодёжную сборную России

В ноябре 19-летний Никита Шашков сыграет с лучшими молодыми хоккеистами Канады

Форвард Никита Шашков дебютировал в «Сибири» в этом сезоне
Форвард Никита Шашков дебютировал в «Сибири» в этом сезоне


Нападающий новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Никита Шашков получил вызов в молодёжную сборную.


Об этом сообщили в пресс-службе клуба. 19-летний хоккеист примет участие в сборах в Новогорске с 28 октября по 1 ноября, а потом вместе с командой отправится в Канаду на CIBC Canada-Russian series — ежегодную серия из шести матчей между молодёжной сборной России и сборными трёх канадских хоккейных лиг. В этом году соревнования пройдут с 2 по 17 ноября.


«Шашков дебютировал в КХЛ в текущем сезоне. К настоящему моменту он сыграл 11 матчей, в которых отличился дважды, показатель полезности равен 2, процент выигранных вбрасываний — 53,8 при среднем проведенном времени на льду 9:25», — прокомментировали в ХК «Сибирь» .


Также в клубе отметили, что Никита Шашков провёл 19 силовых приемов — это третий результат в команде.


Также сегодня «Сибирь» сообщила о выздоровлении двух игроков команды — капитана Олега Пигановича и финского легионера Юкки Пелтолы.

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