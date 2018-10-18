Мэрия заступилась за жителей Выборной, перекрывших сквозной проезд у дома

Появившиеся под окнами бетонные полусферы перегородили путь к школе и детскому саду

Водители использовали дорогу между домами, чтобы попасть к школе, детскому саду или просто объехать пробку на загруженной магистрали
Водители использовали дорогу между домами, чтобы попасть к школе, детскому саду или просто объехать пробку на загруженной магистрали

В мэрии Новосибирска подтвердили, что жильцы дома № 113 на улице Выборной имели право перекрыть сквозной проезд под своими окнами, положив на него бетонные полусферы.


«По имеющейся информации в департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, бетонные полусферы расположены на придомовой территории многоквартирного дома», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В пресс-центре напомнили, что земля, на которой построен дом, принадлежит собственникам квартир, а Жилищный кодекс РФ разрешает им пользоваться и распоряжаться общим имуществом «в установленных пределах».


Бетонные полусферы на проезде у дома № 113 на улице Выборной появились неделю назад — их положили жильцы. Как поясняла председатель совета дома Нина Симакова, собственники квартир сделали это ради безопасности. Отдельной пешеходной дорожки рядом с домом нет, и жильцы опасались машин, которые целый день на высокой скорости ездили мимо и не считались с интересами пешеходов.


Но жильцы соседних домов сомневались, что бетонные полусферы собственники квартир установили законно. Одна из соседок поясняла, что из-за этих препятствий часть жилмассива осталась без прямой дороги к школе и детскому саду. Чтобы туда попасть, водителям теперь приходится сначала выезжать на загруженную Выборную, терять время в пробках и только потом снова сворачивать вглубь жилмассива.

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