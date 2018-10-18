Берите пример: автоинспекторы поехали на шиномонтажки «переобувать» патрульные машины

В ближайшие дни они планируют сменить резину на всех автомобилях

Инспекторы ГИБДД наравне с простыми автомобилистами занимают очередь в городских шиномонтажках

Патрульные полицейские машины Новосибирска встали в очередь в шиномонтажки — в ГИБДД говорят, что пора менять резину.





«ГИБДД активно начала подготовку к зимнему сезону, уже опасаемся, что в ночное время уже ноль градусов», — рассказал корреспонденту НГС инспектор отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков. Он порекомендовал новосибирцам последовать их примеру. В ближайшие дни сменить резину планируют на всех патрульных авто.





Ранее синоптики предупреждали о том, что на Новосибирск надвигаются снежные тучи и что ближе к концу месяца нужно менять резину и стиль вождения. НГС сравнил цены на зимнюю резину в гипермаркетах и в шинных магазинах и узнал, где можно выгодно «переобуться».