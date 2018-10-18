Новосибирцы не получили 25 миллионов зарплаты

В Новосибирской области сократился общий долг по зарплатам

В Новосибирской области сокращаются долги по зарплате, а число компаний-должников уже меньше двух десятков.







Об этом сообщил 18 октября министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.







«Мы занимаем по России 30-е место по просроченной заработной плате. С начала года, с 1 января по 1 октября, мы сократили уровень просроченной заработной платы, по официальным данным, с 46 миллионов до 25 миллионов — то есть практически в два раза. В сентябре произошёл рост на 3,7 миллиона — нам его принесли два учреждения, соответственно, одно учреждение на 5 октября полностью погасило свою задолженность, второе учреждение на 12 октября из 1,6 миллиона погасило 1,1 миллиона и планирует до конца месяца оставшиеся 510 тысяч погасить полностью», — рассказал Фролов.







По его словам, к 1 октября в регионе было всего 18 компаний-должников. Самые крупные долги — у «ЖЭО» Искитимского района и у завода «Тяжстанкогидропресс». Министр отметил, что на протяжении последних лет в Новосибирске нет долгов по зарплате в бюджетных организациях.





Также региональное министерство труда продолжает помогать выплачивать долги бывшим работникам «СибНГФ» — в начале года обанкротившееся предприятие задолжало новосибирцам более 65 миллионов рублей. Долги большинству работников начали активно возвращать после статьи на НГС.