Ветер не утихнет: новосибирцев предупредили о непогоде

В Новосибирске продолжит дуть порывистый ветер

Сегодня и завтра в Новосибирске к сильному ветру добавится и небольшой дождь
Сегодня и завтра в Новосибирске к сильному ветру добавится и небольшой дождь


Власти Новосибирска предупредили горожан о предстоящем ухудшении погоды — в городе будет дуть сильный порывистый ветер.


Как сообщил пресс-центр мэрии со ссылкой на прогноз синоптиков, сегодня днём, 18 октября, в городе пройдут небольшие дожди. Также ожидается усиление юго-западного ветра до 8–13 м/с, местами порывы до 19 м/с.


«19 октября — небольшие осадки в виде мокрого снега, ветер юго-западный 5–10 м/с, ночью местами порывы до 16 м/с. Во второй половине 18 октября и ночью 19 октября по западу Новосибирской области (северо-запад, юго-запад) ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололед. Усиление ветра с 17 до 22 м/с, местами порывы до 25 м/с», — сообщают в пресс-центре мэрии.


В случае возникновения чрезвычайных ситуаций новосибирцам рекомендуют обращаться по единому телефону вызова экстренных служб 112.


Накануне синоптики дали предварительный прогноз на предстоящую зиму — уже через месяц в Новосибирске будет минус 25 градусов.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА

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