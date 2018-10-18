«Сибирь» объявила о возвращении легионера, который месяц провёл на больничном

Также в клубе сообщили о выздоровлении капитана команды

Юкка Пелтола пропустил месяц
Юкка Пелтола пропустил месяц


Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» сообщил о выздоровлении двух игроков команды — капитана Олега Пигановича и финского легионера Юкки Пелтолы.


«Ожидаем появление Юкки Пелтолы в составе "Сибири" 20 октября в матче с минским "Динамо"!», — отмечается в сообщении «Сибири».


Легионер получил травму 18 сентября в гостевом матче против уфимского «Салавата Юлаева», тогда сообщалось, что ориентировочное время восстановления — месяц.


Олег Пиганович пропустил два последних матча — против магнитогорского «Металлурга» и челябинского «Трактора».


«Капитан здоров и готовится к матчу с минским "Динамо"!», — отмечают представители хоккейного клуба.


Олег Пиганович играет под номером 76
Олег Пиганович играет под номером 76


Матч 20 октября состоится в Новосибирске.

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