Хлопайте в ладоши и уберите камеру: чиновники выпустили памятку для встреч с медведями

Бурых медведей в Новосибирской области стало больше — это может представлять опасность для жителей региона

В сибирских лесах случилось небывалое нашествие бурых медведей: за год их численность в Новосибирской области выросла больше чем на 100 особей. Областное министерство природных ресурсов и экологии выпустило памятку для охотников и любителей гулять по лесу, в которой разъяснило, как вести себя при вcтрече с медведем.







НГС публикует выдержки основные рекомендации специалистов.







Не ходите медвежьими тропами







Чтобы избежать встречи с медведем, не гуляйте в лесу по ночам и не ходите по густым зарослям. Старайтесь придерживаться открытых мест и редколесья, где можно заранее заметить приближение зверя и принять меры для того, чтобы его отпугнуть. Не ходите в лес в одиночку, это лучше делать с компанией — медведи пугаются большого числа людей, а шум от них слышен издалека.







Пойте и свистите







Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч или когда их застают врасплох. Поэтому специалисты рекомендуют громко разговаривать, петь или стучать ложкой по металлической кружке. Если зверь вас заметил и не сбежал, а наоборот, любопытничает, можно попытаться отогнать его громким спокойным голосом. Хлопните в ладоши или как-нибудь «пошумите» на зверя. Также в этой ситуации хорошо помогает выстрел в воздух.







«Но именно в воздух — то, что у вас в руках оружие, не означает, что можно и нужно стрелять в медведя. Стрельба по зверю в такой ситуации — это самое глупое из того, что можно сделать. Почти все несчастные случаи происходят, когда животное ранено», — предупреждают в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.







Не бегите от медведя







Если медведь начал приближаться к вам, это ещё не означает агрессии с его стороны, утверждают специалисты. Медведи подслеповаты и часто подходят просто для того, чтобы рассмотреть непонятный силуэт.







«Как правило, эти подходы заканчиваются тем, что медведь быстро удаляется, как только поймёт, что перед ним человек. В любом случае, постарайтесь не паниковать и ни в коем случае не бегите от медведя», — говорится в памятке.







Используйте перец







Самое действенное средство для отпугивания медведей — это фальшфейеры и ракетница. Специальные разрешения, как для оружия, на них не нужны.







Также хорошим средством считаются едкие аэрозоли на основе перца. Аэрозоли с другими составами, рассчитанные на оборону от человека, на крупных хищников почти не действуют.







Если увидели медведя из окна машины







«Наслаждайтесь видом! Сделайте несколько снимков на память, но ни в коем случае не выходите из машины. Не пытайтесь угостить медведя. Помните: приучая его попрошайничать, вы подписываете ему смертный приговор. Не задерживайтесь долго, проезжайте дальше», — рекомендуют в Министерстве природных ресурсов и экологии.







Не мусорите







Бурые медведи — отчаянные обжоры и лакомки, поэтому всегда убирайте за собой мусор. Отходы от еды специалисты рекомендуют увозить на большое расстояние от жилых домов. У медведей хорошо развито обоняние, поэтому они легко находят и раскапывают спрятанный даже на большой глубине органический мусор.







Если увидели медведя спящим







Не пытайтесь его разбудить — пусть спит. «Не стоит задерживаться для наблюдений и фотоснимков, каким бы комичным ни казался вам спящий медведь. Тихо покиньте это место», — сообщается в памятке.







Если вы нашли любопытного медвежонка







Самое лучшее из того, что можно сделать, — это как можно скорее уйти. Не фотографируйте мишку и ни в коем случае не пытайтесь до него дотронуться.







«Это дикий зверь, а не плюшевая игрушка. Не забывайте, что мать, скорее всего, находится поблизости и не расположена к шуткам по отношению к своему чаду. Защищая медвежонка, медведица не будет вас пугать — она постарается сразу вас убить», — предупреждают в министерстве природных ресурсов и экологии.







Пожалуйтесь на медведя







Если вы увидели агрессивно настроенного медведя возле жилых домов, нужно сообщить в министерство природных ресурсов и экологии или в управление по охране животного мира по телефонам: 8 (383) 238–72–89, 8 (383) 238–73–02.







Ранее НГС опубликовал тест для читателей, которые хотят проверить, есть ли у них шансы победить медведя в случае неожиданной встречи.