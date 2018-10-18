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Хлопайте в ладоши и уберите камеру: чиновники выпустили памятку для встреч с медведями

Областное министерство предупредило об опасности любителей гулять по лесу

Бурых медведей в Новосибирской области стало больше — это может представлять опасность для жителей региона
Бурых медведей в Новосибирской области стало больше — это может представлять опасность для жителей региона

В сибирских лесах случилось небывалое нашествие бурых медведей: за год их численность в Новосибирской области выросла больше чем на 100 особей. Областное министерство природных ресурсов и экологии выпустило памятку для охотников и любителей гулять по лесу, в которой разъяснило, как вести себя при вcтрече с медведем.


НГС публикует выдержки основные рекомендации специалистов.


Не ходите медвежьими тропами


Чтобы избежать встречи с медведем, не гуляйте в лесу по ночам и не ходите по густым зарослям. Старайтесь придерживаться открытых мест и редколесья, где можно заранее заметить приближение зверя и принять меры для того, чтобы его отпугнуть. Не ходите в лес в одиночку, это лучше делать с компанией — медведи пугаются большого числа людей, а шум от них слышен издалека.


Пойте и свистите


Медведи не любят никаких сюрпризов, неожиданных встреч или когда их застают врасплох. Поэтому специалисты рекомендуют громко разговаривать, петь или стучать ложкой по металлической кружке. Если зверь вас заметил и не сбежал, а наоборот, любопытничает, можно попытаться отогнать его громким спокойным голосом. Хлопните в ладоши или как-нибудь «пошумите» на зверя. Также в этой ситуации хорошо помогает выстрел в воздух.


«Но именно в воздух — то, что у вас в руках оружие, не означает, что можно и нужно стрелять в медведя. Стрельба по зверю в такой ситуации — это самое глупое из того, что можно сделать. Почти все несчастные случаи происходят, когда животное ранено», — предупреждают в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области.


Не бегите от медведя


Если медведь начал приближаться к вам, это ещё не означает агрессии с его стороны, утверждают специалисты. Медведи подслеповаты и часто подходят просто для того, чтобы рассмотреть непонятный силуэт.


«Как правило, эти подходы заканчиваются тем, что медведь быстро удаляется, как только поймёт, что перед ним человек. В любом случае, постарайтесь не паниковать и ни в коем случае не бегите от медведя», — говорится в памятке.


Используйте перец


Самое действенное средство для отпугивания медведей — это фальшфейеры и ракетница. Специальные разрешения, как для оружия, на них не нужны.


Также хорошим средством считаются едкие аэрозоли на основе перца. Аэрозоли с другими составами, рассчитанные на оборону от человека, на крупных хищников почти не действуют.


Если увидели медведя из окна машины


«Наслаждайтесь видом! Сделайте несколько снимков на память, но ни в коем случае не выходите из машины. Не пытайтесь угостить медведя. Помните: приучая его попрошайничать, вы подписываете ему смертный приговор. Не задерживайтесь долго, проезжайте дальше», — рекомендуют в Министерстве природных ресурсов и экологии.


Не мусорите


Бурые медведи — отчаянные обжоры и лакомки, поэтому всегда убирайте за собой мусор. Отходы от еды специалисты рекомендуют увозить на большое расстояние от жилых домов. У медведей хорошо развито обоняние, поэтому они легко находят и раскапывают спрятанный даже на большой глубине органический мусор.


Если увидели медведя спящим


Не пытайтесь его разбудить — пусть спит. «Не стоит задерживаться для наблюдений и фотоснимков, каким бы комичным ни казался вам спящий медведь. Тихо покиньте это место», — сообщается в памятке.


Если вы нашли любопытного медвежонка


Самое лучшее из того, что можно сделать, — это как можно скорее уйти. Не фотографируйте мишку и ни в коем случае не пытайтесь до него дотронуться.


«Это дикий зверь, а не плюшевая игрушка. Не забывайте, что мать, скорее всего, находится поблизости и не расположена к шуткам по отношению к своему чаду. Защищая медвежонка, медведица не будет вас пугать — она постарается сразу вас убить», — предупреждают в министерстве природных ресурсов и экологии.


Пожалуйтесь на медведя


Если вы увидели агрессивно настроенного медведя возле жилых домов, нужно сообщить в министерство природных ресурсов и экологии или в управление по охране животного мира по телефонам: 8 (383) 238–72–89, 8 (383) 238–73–02.


Ранее НГС опубликовал тест для читателей, которые хотят проверить, есть ли у них шансы победить медведя в случае неожиданной встречи

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