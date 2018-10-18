Новосибирские дорожники научились предсказывать срок службы асфальта

Специально для этого они купили новое оборудование за 15 миллионов

Накануне в Новосибирске открыли для машин улицу Георгия Колонды





Новосибирские дорожники купили новое оборудование за 15 миллионов рублей — теперь они смогут предсказывать срок службы асфальта.





По информации пресс-службы ОАО «Новосибирскавтодор», два дня назад в распоряжении компании оказалось новое оборудование, которое помогает оценивать качество асфальта.





«В аппарат укладывается смесь и из этой смеси формируется образец. После этого, в двух других аппаратах образец асфальта проверяется на образование колеи и наличие воздушных пор. Если мы увидим, что образец не соответствует норме, то каких-то компонентов мы сможем добавить или убавить. Благодаря этому можно предсказывать срок службы асфальта, следить за его износостойкостью», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».





В компании отметили, что установки Infratest и Troxler Compactor 5850 приехали в Новосибирск всего несколько дней назад. Использовать их начнут уже в следующем сезоне.





«Будем контролировать асфальт для каждой дороги, которую мы ремонтируем. Аппаратура стоила 15 миллионов рублей», — добавили в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».





В середине июля в ОАО «Новосибирскавтодор» отчитались о ремонте Димитровского моста — дорожники восстановили мостовые ограждения и обустроили тротуары.







По информации пресс-службы компании, дорожники уже убрали колею, из-за которой часто случались ДТП, установили новые пешеходные ограждения, а также прочистили ливневые стоки. Ремонт шёл по проекту «Безопасные и качественные дороги».







А вчера в Новосибирске открыли новую дорогу — вторую очередь улицы Георгия Колонды, которая теперь фактически соединяет Красный проспект и улицу Объединения. Со времен сдачи развязки на улице Петухова в 2015 году это первая масштабная дорожная стройка — на нее потратили полмиллиарда рублей.