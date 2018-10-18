Новосибирские дорожники научились предсказывать срок службы асфальта

Специально для этого они купили новое оборудование за 15 миллионов

Накануне в Новосибирске открыли для машин улицу Георгия Колонды
Накануне в Новосибирске открыли для машин улицу Георгия Колонды


Новосибирские дорожники купили новое оборудование за 15 миллионов рублей — теперь они смогут предсказывать срок службы асфальта.


По информации пресс-службы ОАО «Новосибирскавтодор», два дня назад в распоряжении компании оказалось новое оборудование, которое помогает оценивать качество асфальта.


«В аппарат укладывается смесь и из этой смеси формируется образец. После этого, в двух других аппаратах образец асфальта проверяется на образование колеи и наличие воздушных пор. Если мы увидим, что образец не соответствует норме, то каких-то компонентов мы сможем добавить или убавить. Благодаря этому можно предсказывать срок службы асфальта, следить за его износостойкостью», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».


В компании отметили, что установки Infratest и Troxler Compactor 5850 приехали в Новосибирск всего несколько дней назад. Использовать их начнут уже в следующем сезоне.


«Будем контролировать асфальт для каждой дороги, которую мы ремонтируем. Аппаратура стоила 15 миллионов рублей», — добавили в пресс-службе ОАО «Новосибирскавтодор».


В середине июля в ОАО «Новосибирскавтодор» отчитались о ремонте Димитровского моста — дорожники восстановили мостовые ограждения и обустроили тротуары.


По информации пресс-службы компании, дорожники уже убрали колею, из-за которой часто случались ДТП, установили новые пешеходные ограждения, а также прочистили ливневые стоки. Ремонт шёл по проекту «Безопасные и качественные дороги».


А вчера в Новосибирске открыли новую дорогу — вторую очередь улицы Георгия Колонды, которая теперь фактически соединяет Красный проспект и улицу Объединения. Со времен сдачи развязки на улице Петухова в 2015 году это первая масштабная дорожная стройка — на нее потратили полмиллиарда рублей.

Прочтений: 1572

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (56)56
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено