В Новосибирске появилось приложение с дополненной реальностью: сканируешь отель — снимаешь номер

Разработчик проекта Александр Бабенко отмечает, что пространство в дополненной реальности не имеет никаких ограничений, поэтому его можно заполнять как угодно

Новосибирская IT-компания «Технологика» разработала приложение «360 Novosibirsk», которое распознаёт городские объекты и с помощью дополненной реальности отображает полезную информацию о них.





Сейчас можно, например, навести камеру телефона на Новосибирский театр оперы и балета и узнать расписание спектаклей на ближайшие дни, купить билет и на гостиницу Marriott на Орджоникидзе — посмотреть наличие свободных номеров на ближайшие 5 дней с возможностью бронирования.







Пока в приложении два объекта, но в дальнейшем разработчики будут пополнять список. Сейчас они работают над локализацией сервиса на английский и китайский языки и уверены, что приложение будет востребовано у туристов.





Пока приложение помогает бронировать номера в отеле и покупать билеты в театр





«Мы планируем, что будет реализован дополнительный функционал: в будущем приложение сможет сообщать пользователю, что он проходит мимо объекта, о котором есть информация. В принципе сфера применения технологии обширна: от размещения виртуальных билбордов до установки интерактивных городских виджетов с расписанием движения транспорта, опросами, возможностью голосования и комментирования. Даже можно применять для нефтяного оборудования в труднодоступных местах, куда приезжает инженер, включает приложение, которое показывает, когда проводилась профилактическая проверка и так далее. Это значительно упростит работу», — рассказал корреспонденту НГС PR-координатор проекта Станислав Зиганшин.





Объектами в приложении станут не только здания, это может быть что угодно, например, скульптуры





Правда, пока приложение доступно только для владельцев iPhone версии 6s и выше.





«Вспомните очки дополненной реальности, которые делал Google. С появлением таких устройств технология станет максимальное востребованной. Пока мы работаем с картами города, запуская приложение, вводя адрес. А потом вы будете идти по городу и, чтобы узнать, где вы находитесь, достаточно будет просто навести камеру на объект. Это и дополнительные рекламные возможности: баннер можно прикрепить к любому объекту», — добавил Зиганшин.





В Новосибирске в 2016 году сайт по выбору недвижимости N1.RU запустил сервис, который показывает выставленные на продажу квартиры в ближайших домах с помощью камеры iPhone.