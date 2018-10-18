Водитель автобуса привёз в Новосибирск дюжину мигрантов — ему грозит 12 штрафов

Рейд по выявлению мигрантов проводился 16 октября

Сотрудники полиции устроили в Новосибирске рейд по выявлению незаконных мигрантов. За один вечер им попалось 24 мигранта-нелегала из Средней Азии.







Акция проводилась вечером 16 октября, полиция работала вместе с управлением Ространснадзора.





«Была осуществлена проверка автобусов, осуществляющих международные рейсы из Новосибирска в среднеазиатские республики. Так, на улице Хилокской был остановлен автобус, в котором находилось 52 жителя стран Средней Азии. В ходе проверки указанных лиц сотрудники полиции составили 24 административных протокола, 12 из которых — по факту нарушения иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Кроме того, было составлено 12 протоколов в отношении водителя автобуса, который незаконно перевозил мигрантов.





«Там было 12 человек, которые нарушили порядок пребывания на территории России. Так как водитель предоставил место в автобусе эти лицам, то по каждому из них в отношении него составлен протокол. Итого вышло, что водитель получил 12 протоколов», — добавили в пресс-службе областного МВД.





В конце сентября двое новосибирцев отправились в колонию за оформление поддельных документов для иностранцев — осуждённые незаконно зарегистрировали на территории России около 300 человек. А в мае Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор гражданину Узбекистана и гражданке России, которых обвиняли в организации незаконной миграции.