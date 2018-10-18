РЖД объявили о повышении цен на билеты в следующем году

В компании рост тарифов называют индексацией

Вместе с индексацией РЖД предложат пассажирам периоды, когда билеты можно будет купить со скидкой
Вместе с индексацией РЖД предложат пассажирам периоды, когда билеты можно будет купить со скидкой


РЖД объявили о подорожании билетов в следующем году — цена поднимется почти на 4%.


«Федеральная антимонопольная служба России утвердила на 2019 год индексацию пассажирских железнодорожных тарифов в регулируемом сегменте (плацкартные и общие вагоны, а также моторвагонный подвижной состав в поездах дальнего следования формирования АО "ФПК", дочернего общества ОАО «РЖД») в размере 3,9%», — говорится в сообщении Российских железных дорог.


В 2018 году, отмечают в компании, тарифы на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования оставались на уровне 2017 года — индексация не проводилась.


При этом РЖД назвали периоды, когда можно будет купить билеты со скидкой.


«Также с 1 января вступит в силу новый график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды года будет изменяться стоимость проезда. Так, стоимость проезда с 5 ноября по 19 декабря будет ниже на 15%, а с 9 января по 21 февраля и с 11 марта по 25 апреля — на 12%. Таким образом, зная коэффициенты изменения тарифов, пассажиры могут заранее планировать поездку и уменьшить свои расходы», — добавили в компании.


Среди акций, которые для своих пассажиров проводят РЖД, в этом году, например, были скидки до 40% на верхние боковые полки.

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