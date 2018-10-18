Полицейский автозак попал в аварию на Ипподромской
ДТП произошло на участке магистрали с ограничением 80 км/ч
Утром 18 октября на перекрёстке улиц Ипподромской и Гоголя полицейский автозак столкнулся с двумя легковушками.
По информации очевидцев в социальных сетях, авария случилась в Центральном районе Новосибирска около 10:30.
«Столкновение было. Пострадавших нет. Сейчас сотрудники полиции работают на месте, все обстоятельства выясняются. Подробности будут позже», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, не уточнив, был ли автозак пустым.
Аварии с участием спецтранспорта случаются в Новосибирске нечасто. Один из последних случаев произошёл в сентябре, когда военный грузовик столкнулся с «Тойотой» на Большевистской.
Военные автомобили регулярно появляются на улицах города. Так, днём 30 ноября прошлого года новосибирцы заметили на улице Восход многоцелевой армейский бронеавтомобиль повышенной проходимости «Тигр».
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Александр Сильченко
Фото vk.com/act54