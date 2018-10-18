Полицейский автозак попал в аварию на Ипподромской

ДТП произошло на участке магистрали с ограничением 80 км/ч

Обстоятельства аварии ещё уточняются
Обстоятельства аварии ещё уточняются


Утром 18 октября на перекрёстке улиц Ипподромской и Гоголя полицейский автозак столкнулся с двумя легковушками.


По информации очевидцев в социальных сетях, авария случилась в Центральном районе Новосибирска около 10:30.


«Столкновение было. Пострадавших нет. Сейчас сотрудники полиции работают на месте, все обстоятельства выясняются. Подробности будут позже», — прокомментировали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, не уточнив, был ли автозак пустым.


Аварии с участием спецтранспорта случаются в Новосибирске нечасто. Один из последних случаев произошёл в сентябре, когда военный грузовик столкнулся с «Тойотой» на Большевистской.


Военные автомобили регулярно появляются на улицах города. Так, днём 30 ноября прошлого года новосибирцы заметили на улице Восход многоцелевой армейский бронеавтомобиль повышенной проходимости «Тигр».

Прочтений: 4487

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено