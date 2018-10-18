Детей вывели из школы под Новосибирском из-за запаха газа

Смесь газа, которую почувствовали в школе, не представляет опасности





Сегодня утром, 18 октября, из школы № 6 в селе Прокудское в Коченёвском районе Новосибирской области вывели учеников — там почувствовали запах газа.





«Рядом со школой газовые службы проводили профилактические работы на системе газоснабжения, которые были связаны в том числе со стравливанием остатков газа. <…> Так как в школе почувствовали незначительный запах газа, было принято решение администрацией о том, что учеников вывести на улицу. Та газовоздушная смесь, которая существует, — она не представляет опасности», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе Главного управления МЧС по Новосибирской области.





В школе № 6 корреспонденту НГС сообщили, что ученики уже вернулись к занятиям. Подробности происшествия не говорят.





В апреле НГС рассказывал об эвакуации школы в Железнодорожном районе Новосибирска - детей вывели по тревоге по тревоге.