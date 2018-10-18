После стрельбы в Керчи в школах и садах Новосибирска пройдут тотальные проверки

В школах и садах Новосибирска есть тревожные кнопки и рамки, но в мэрии опасаются за «человеческий фактор»





После инцидента в Керчи, где в результате стрельбы в политехническом колледже погибли 19 человек, проверки пройдут в учебных заведениях Новосибирска.







«Ставлю известность, что дал сегодня утром поручение провести проверку всех систем безопасности в более чем 600 учебных заведениях, как в дошкольных учреждениях, так и в общеобразовательных», — заявил сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.



Он уточнил, что все учреждения образования оснащены тревожными кнопками, а 70% — системами видеофиксации. «Но есть человеческий фактор, поэтому проверки необходимы. <...> Может, [надо] обратить внимание на тех учеников, учащихся, которые неадекватно себя ведут», — добавил Локоть.





В конце марта 2018 года мэр Анатолий Локоть поручил проверить торговые центры после пожара в кемеровской «Зимней вишне».